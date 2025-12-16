El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, reapareció públicamente luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio y publicó un video en el que confirmó que ya recibió el alta médica y se encuentra recuperándose en su casa.

“Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta”, expresó el músico al comienzo del mensaje, en el que también explicó el origen del cuadro: “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando Levinton se encontraba en un bar ubicado en la esquina de Dorrego y Conde, en el barrio porteño de Colegiales. Allí comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que se dio aviso a una ambulancia y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández.

En su relato, el artista destacó la ayuda recibida en los primeros minutos: “Primero me ayudó un mozo, al que le agradezco un montón, y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández”. También resaltó la atención médica: “Les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”.

Tras permanecer internado y ser sometido a una intervención para la colocación de un stent, el cantante evolucionó favorablemente. El parte médico difundido el sábado ya anticipaba que recibiría el alta para continuar su recuperación en el hogar, algo que finalmente se concretó.

En el cierre del video, Levinton llevó tranquilidad a sus seguidores y se mostró optimista de cara al futuro: “En un mes ya voy a estar sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago”. Además, agradeció el apoyo recibido: “Realmente los quiero un montón, me emociono mucho al ver los mensajes”.

La reaparición del músico generó alivio entre sus fans y en el ambiente artístico, que siguió de cerca su evolución desde que se conoció la noticia de su internación.