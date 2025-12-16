Un millonario robo fue denunciado en las últimas horas de este pasado domingo en el departamento Chimbas, donde delincuentes ingresaron a una vivienda aprovechando la ausencia de sus moradores y se llevaron una caja fuerte con una importante suma de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. El hecho ocurrió este domingo por la noche y es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 22 horas en una casa ubicada en inmediaciones de la plaza central del departamento. Los damnificados, una familia de apellido Durán, se habían ausentado del domicilio durante la tarde y al regresar se encontraron con claros signos de que habían sido víctimas de un robo.

Al ingresar a la vivienda, los propietarios advirtieron que uno de los barrotes de una reja se encontraba torcido y que en el interior había un leve desorden. Sin embargo, los investigadores constataron que los delincuentes actuaron con rapidez y precisión, ya que se dirigieron directamente a una habitación donde se encontraba empotrada una caja fuerte.

De acuerdo a la denuncia, la caja de seguridad estaba fijada a la pared, pero esto no representó una dificultad para los autores del hecho, quienes lograron arrancarla y darse a la fuga con el botín. En su interior había aproximadamente $2.000.000 y 3.000 dólares, lo que al cambio actual representa una suma cercana a los $6,5 millones.

Tras la denuncia radicada en Comisaría 17°, tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Miguel Gay, quien dispuso una inspección ocular en el lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para avanzar en la investigación.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que los delincuentes no revisaron toda la vivienda, sino que fueron directamente hacia la caja fuerte, lo que refuerza la hipótesis de que sabían de la existencia del dinero. Por este motivo, no se descarta que haya existido un entregador o que los autores pertenezcan al entorno cercano de las víctimas.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados, aunque desde la fiscalía indicaron que las próximas medidas investigativas podrían aportar datos clave para esclarecer el hecho.