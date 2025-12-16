Tobías Martínez concluyó su participación en la temporada de la TC Pick Up con un noveno puesto en la última fecha del calendario, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. A bordo de la Chevrolet S10 del equipo Rus Med, el sanjuanino logró uno de sus mejores resultados del año y cerró el campeonato dentro de los diez primeros.

El fin de semana comenzó con un buen desempeño en los entrenamientos, donde Martínez se ubicó octavo con un tiempo de 1:28.926, a 640 milésimas de Otto Fritzler, quien posteriormente se quedaría con la victoria en la final. En la clasificación, el piloto sanjuanino marcó 1:28.980, pero la mejora del resto del pelotón lo relegó a 1.3 segundos de la punta.

En la serie, Martínez largó desde el séptimo lugar y mantuvo esa posición hasta la bandera a cuadros, resultado que lo ubicó en el decimocuarto puesto de la grilla para la carrera final. Desde allí, logró avanzar varias posiciones a lo largo de la competencia y finalizó noveno.

Con este resultado, Tobías Martínez cerró el campeonato regular en la novena posición, con un total de 319,50 puntos. A lo largo de la temporada, completó 11 presentaciones y tuvo como mejor resultado un sexto puesto, consolidando su participación en la categoría y sumando experiencia en su primer año completo dentro de la TC Pick Up.