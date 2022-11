El Partido Bloquista presentó formalmente como candidato en Chimbas a Andrés Chanampa, actual diputado provincial, quien brindó un discurso en el que tiró, una que otra indirecta, al intendente chimbero, Fabián Gramajo. Con las contundentes palabras de “se termina el Chimbas de la persecución”, el candidato estuvo acompañado por el presidente del movimiento político, Luis Rueda y por la diputada nacional, Graciela Caselles. Además, apuntó a la educación como principal bastión de su potencial gestión, parafraseando a Domingo Faustino Sarmiento. "Todos son problemas de educación".

DIARIO HUARPE presenció el acto en el que Chanampa anunció que será candidato a intendente en Chimbas, en el que estuvo Rueda, Caselles, los diputados provinciales Edgardo Sancassani y Mauro Marinero, entre otros dirigentes. El aspirante brindó un discurso en el que fortaleció la idea de la educación como principal objetivo de su posible gestión en Chimbas.

Andrés Chanampa apuntó a la educación. Foto: Diario Huarpe.

“Le llamamos a nuestra idea la revolución educativa, entendimos que, en definitiva, todos son problemas de la educación. Vamos a comprometernos a eso, pero fundamentalmente a escuchar a los vecinos y a respetar lo que se ha hecho bien, porque si hay algo que nos caracteriza es que nunca hemos puesto palos en la rueda”, vociferó.

Además, agradeció el apoyo de todos sus correligionarios, pero también, aunque indirectamente, le pegó a Gramajo. “Hay algunos que dicen por ahí que dicen ‘si no votan a alguien de mi idea Chimbas se cae’. Eso es mentira, Chimbas va a seguir creciendo, va a seguir su desarrollo. Se va a terminar ese Chimbas de las persecuciones, de que ‘si no están conmigo no van a seguir’. Nosotros no venimos a perseguir anadie, venimos a trabajar por un departamento”, vociferó.

Chanampa le pidió su apoyo a sus compañeros de militancia, a Rueda y a Caselles, así como también a sus compañeros diputados. En sus discursos, los correligionarios hicieron hincapié en el “resurgimiento” del bloquismo en la escena local y en Chimbas en particular, que desde el 2007 no tenía candidatos bloquismo.

Caselles, por su parte, habló de una buena premonición y aseveró un triunfo bloquista en Chimbas. Aunque, en plena reconciliación con Chanampa, le tiró un guiño y pidió la participación de sus compañeros en su candidatura en Capital.