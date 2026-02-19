El exarquero paraguayo José Luis Chilavert protagonizó nuevamente un episodio mediático tras realizar polémicas declaraciones sobre el supuesto episodio de racismo en el partido entre Benfica y Real Madrid, que involucró a Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

En diálogo con Radio Rivadavia, Chilavert expresó su respaldo a Prestianni y criticó al delantero brasileño: “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”. Estas declaraciones generaron controversia inmediata entre seguidores y expertos deportivos.

Publicidad

La polémica escaló cuando el paraguayo cuestionó a Kylian Mbappé, quien había opinado que Prestianni “debía ser expulsado” de la Champions League. Chilavert apuntó a la vida privada del jugador: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”.

Al ser confrontado por un comunicador que le recordó que “los tiempos cambiaron”, Chilavert insistió: “No es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”. Sus comentarios generaron rechazo en redes sociales y amplios debates sobre sus declaraciones.

Publicidad

El incidente volvió a colocar a Chilavert en el centro de la escena mediática, combinando su postura crítica hacia Vinícius Júnior y Prestianni con un cuestionamiento polémico a Mbappé, provocando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en plataformas digitales.