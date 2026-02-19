La falta de escrituración de viviendas es una deuda histórica que afecta a miles sanjuaninos. Según confirmó el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, existen alrededor de 12.000 familias que aún no tienen regularizada la titularidad de su vivienda.

“Son casos que en algunos barrios llevan entre 20 y 30 años sin solución. Por pedido del gobernador Marcelo Orrego estamos encarando este tema para dar una respuesta en el menor tiempo posible”, explicó el funcionario.

El trabajo se desarrolla desde la Dirección de Regularización y Consolidación Dominial junto al Ministerio de Infraestructura y el IPV, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a quienes hoy no pueden disponer plenamente de su propiedad. "No tiene costo, se realiza desde el Gobierno y está bonificado", dijo.

Publicidad

Qué implica estar regularizado

Dubos remarcó que el beneficio es concreto: contar con la escritura permite vender, heredar o acceder a créditos utilizando la vivienda como respaldo. “Hoy hay familias que no pueden disponer de su bien porque no han conseguido la escritura por distintos motivos”, señaló.

El proceso es mayormente bonificado por el Estado. Si bien existen costos mínimos de sellado o trámites administrativos, el grueso del trabajo es asumido por el Gobierno provincial. "Queremos que en el menor tiempo posible, cada familia tenga su escritura y pueda disponer de su bien", expuso.

Publicidad

Entre los casos más complejos aparecen terrenos que pertenecían al ferrocarril o situaciones donde no se realizó la mensura correspondiente. Para estos casos puntuales, la Provincia mantiene convenios con el Colegio de Agrimensores, que interviene en la confección de planos y relevamientos técnicos.

Cómo se implementa el plan

El abordaje es doble: por un lado, las familias pueden acercarse a la Dirección para iniciar el trámite; por otro, equipos técnicos visitan barrios detectados con esta problemática y realizan reuniones vecinales para avanzar caso por caso.

Publicidad

Durante 2025, la Dirección inició 95 expedientes para finalizar escrituras, 93 expedientes para planos de mensura y 76 Actas de Regularización, cifras que reflejan el ritmo del operativo.

La regularización dominial no solo ordena papeles: representa tranquilidad para miles de familias que, tras décadas de incertidumbre, buscan finalmente tener en sus manos el documento que acredita que su casa es verdaderamente suya.