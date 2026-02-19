Con escuelas, oficinas públicas y sectores productivos atravesados por la medida, la CGT aseguró que el paro general tuvo en San Juan un acatamiento cercano al 70%. Eduardo Cabello sostuvo que la adhesión en el sector público superó el 40% y remarcó el freno en los proyectos mineros.

La medida de fuerza, convocada a nivel nacional por la CGT, se desarrolló en la antesala del tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación (Ndr: este jueves 19 a partir de las 14 horas). La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, ya cuenta con media sanción del Senado y llega al recinto en un contexto de fuerte tensión sindical.

Durante la conferencia de prensa brindada en la sede cegetista, sobre calle España, Cabello calificó la jornada como “histórica” y puso el eje en la lectura gremial del paro. “Debe ser uno de los paros más significativos que tenemos. No tiene nada que ver con un ámbito político de un sector, sino con la defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente señaló que los datos de adhesión se consolidaron con el correr de las horas. “Me están llegando reportes y hay lugares en la parte pública que es más de un 40%, y sumando. Si lo tenemos que cerrar así, hay un 70%”, sostuvo.

Cabello vinculó la protesta con el contenido del proyecto de reforma laboral. “Nunca pensábamos que esto iba a suceder en la Argentina. Te quitan lo que vos tenías, lo que te ha costado la vida, lo que ha costado sangre y un montón de luchas”, expresó.

"Seguro que van a haber muchos paros más"

Cabello endureció su postura al anticipar la continuidad del conflicto gremial. “Este es parte de la lucha. Seguro que van a haber muchos paros más, muchas manifestaciones más, presentaciones en la justicia”, advirtió.

Al mismo tiempo, buscó despegar la protesta de una lógica partidaria. “No vamos a resistir por resistir. No estamos en contra de nadie, pero sí estamos a favor de defender lo que es de los trabajadores”, sostuvo.

El titular de la CGT local también dejó un mensaje hacia la dirigencia política nacional. “Nosotros confiamos en todos. Pero alguien va a tener que explicar por qué un trabajador perdió derechos simplemente por un color político”, señaló.

Consultado sobre eventuales movilizaciones en la provincia, Cabello descartó acciones inmediatas. “Nosotros no buscamos los espacios, manejamos los tiempos. No vamos a quemar la nave en la primera partida”, afirmó.

Mientras el debate por la reforma laboral avanza en el Congreso y el Gobierno nacional defiende el proyecto como una herramienta de modernización, en San Juan la lectura sindical fue contundente: el paro mostró capacidad de adhesión y dejó planteado un escenario de tensión que podría extenderse.

La definición política, ahora, quedará en manos de la Cámara de Diputados. Allí se resolverá el destino de la reforma mileísta.

Minería afectada

Uno de los puntos que destacó la CGT provincial fue el impacto en la actividad minera, particularmente en los proyectos de alta montaña. “Nosotros como organización empezamos anoche a las 12 de la noche, en los proyectos mineros, junto con otros gremios”, explicó Cabello.

El dirigente advirtió que el rechazo a la reforma también se sostiene en sectores con salarios superiores al promedio. “Más allá de que hoy podamos tener un sueldo un poco más alto, esta reforma nos plancha todo y nos vuelve de nuevo a foja cero”, afirmó.