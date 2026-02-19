Alto acatamiento docente al paro de la CGT: UDA estima un 80% de adhesión

El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) registró este jueves un alto nivel de acatamiento en el sector docente, según informó la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro. De acuerdo con los datos relevados por delegados escolares y docentes, la adhesión alcanza “entre un 80%” en las escuelas.

La medida fue definida como paro sin asistencia a los lugares de trabajo y no incluyó movilización. “La CGT no ha convocado a una manifestación, sino a paro sin asistencia, que es lo que se está viendo hoy en las escuelas”, explicó Navarro, quien remarcó que el seguimiento es alto en los establecimientos educativos.

Publicidad

En la jornada estaban previstas mesas de examen y reuniones docentes, actividades que en varios casos debieron ser reprogramadas. “Algunas mesas de examen se han pasado directamente para el 2 de marzo”, precisó la dirigente sindical, aclarando que la reorganización depende de cada institución y de la situación particular de los docentes.

Sobre la posibilidad de descuentos salariales para quienes adhieran a la medida, Navarro señaló que el gremio cuenta con los “resguardos necesarios” y enmarcó la discusión en el derecho de huelga. “Es uno de los motivos que circunda este paro hoy: los derechos que vamos perdiendo”, afirmó.

Publicidad

En respuesta a declaraciones oficiales que calificaron la medida como “partidaria”, la titular de UDA rechazó esa interpretación. “No hay nada de partidario. Acá tenemos sueldos docentes de indigencia, escuelas sin terminar y directivos mal pagos. Esa es la realidad que hoy tenemos en las escuelas”, sostuvo. En ese sentido, insistió en que el reclamo se vincula con la pérdida del poder adquisitivo y con condiciones estructurales del sistema educativo.

Navarro también hizo referencia al contexto de negociación salarial. Recordó que el gremio defiende la ley de paritaria como ámbito central de discusión y advirtió sobre lo que consideró “estrategias de dilatación” en las propuestas oficiales. “La pérdida del poder adquisitivo es real y no se está corrigiendo en los ítems que movilizan el salario docente”, explicó.

Publicidad

De cara al inicio del ciclo lectivo, la dirigente expresó que la paritaria debe ser el espacio para alcanzar soluciones. “No tenemos por qué estar con los docentes en la calle. Siempre sostenemos que la paritaria es el espacio”, afirmó, aunque dejó abierta la evolución del conflicto a lo que surja de las próximas reuniones con las autoridades provinciales.