En plena jornada de huelga convocada por la CGT, el Gobierno nacional salió al cruce con fuertes declaraciones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la medida de fuerza como “perversa” y acusó a los sindicalistas de perjudicar a los propios trabajadores. "Lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores", dijo.

“El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo el funcionario en declaraciones a La Casa Streaming. En esa línea, agregó: “No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”.

Las críticas se dieron en el marco de la protesta impulsada contra la reforma laboral, que desde la central obrera defendieron como una respuesta a las políticas oficiales. Desde la CGT afirmaron que el acatamiento fue alto en distintos sectores del país.

Adorni fue más allá y cuestionó la imagen pública del sindicalismo: “Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tener esa imagen si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”, lanzó.

El cruce verbal expuso el nivel de tensión entre el Ejecutivo y la dirigencia gremial, en un contexto donde la discusión por la reforma laboral se mantiene en el centro del debate político.

Mientras el Gobierno cuestiona el impacto del paro en el transporte y la actividad económica, la central sindical insiste en que la huelga es una herramienta legítima de protesta. La disputa, lejos de apaciguarse, suma un nuevo capítulo en la confrontación entre ambas partes.