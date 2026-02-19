La salud de Carlos 'El Indio' Solari volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que había concurrido a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de versiones que hablaban de un supuesto accidente cerebrovascular (ACV).

La información inicial fue difundida por el periodista Ángel de Brito, quien mencionó un cuadro delicado. Sin embargo, poco después el entorno más cercano del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota salió a desmentir categóricamente esa versión.

Fue el periodista Ari Lijalad quien, a través de la red social X y en el ciclo #ElPaseDeElDestape, aseguró haber hablado directamente con Virginia, esposa del músico. “Me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira”, transmitió.

Controles y tranquilidad

Según la aclaración familiar, la visita al centro médico respondió a chequeos de rutina y no a una emergencia de la gravedad que circuló en un primer momento. “Se fue a un hospital a hacer un chequeo”, señalaron, buscando llevar calma a miles de fanáticos que rápidamente expresaron su preocupación.

El Indio, figura central del rock nacional y referente cultural de varias generaciones, atraviesa desde hace años distintos problemas de salud que lo mantienen alejado de los escenarios. Por eso, cualquier noticia vinculada a su estado físico genera un fuerte impacto.

Esta vez, tras el revuelo inicial, la palabra de su entorno logró disipar los rumores. Entre la alarma y el alivio, el mensaje fue claro: no hubo ACV, solo controles médicos de rutina.