Chile intenta retomar la normalidad, pero sube la cantidad de muertos y sigue incertidumbre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los santiaguinos intentaban retomar la actividad normal y hacían largas colas esperando la apertura de los supermercados para aprovisionarse de artículos de primera necesidad, mientras se aguarda con expectativa la reunión prevista para hoy del presidente Sebastián Piñera con dirigentes opositores.



Al mismo tiempo, el balance de muertos por las protestas ascendió hoy a 15 y el número de detenidos a 2.643. según informó esta mañana el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, desde el Palacio de la Moneda.



“En concreto, a hoy hay un total nacional de 15 muertos, 11 de ellos en la región Metropolitana, todos asociados a quemas y saqueos principalmente de centros comerciales”, informó el número dos de Interior.



Ubilla subrayó que si bien la situación es "dramática", se ha observado “una disminución significativa de los hechos asociados a saqueos, vandalismo y delincuencia”, aunque ayer, el Consejo de Médicos alertó que se estaban ocultando las cifras verdaderas.



En tanto, un militar se entregó hoy tras haber disparado y matado a un hombre en Curicó, una ciudad en la que no había disturbios ni regía el toque de queda, informó la Fiscalía chilena, según radio Cooperativa.



En Biobio, en tanto, un infante de marina que atropelló y causó la muerte de una persona en el marco de un saqueo también se entregó a las autoridades.



En medio del desorden generalizado, el traslado sigue siendo una complicación para las personas en la capital y en Valparaíso, debido a las limitaciones con las que está circulando el metro (subte).



En Santiago solo funciona de forma parcial la Línea 1, mientras que en la ciudad portuaria opera en ambas direcciones aunque no se detiene en las estaciones que sufrieron destrozos durante las protestas.



Uno de los servicios que esta jornada volvió a operar es el de Centropuerto, que presta traslado hacia el aeropuerto de Santiago y que este martes retomó sus operaciones desde las 5.40.



Las complicaciones en transporte llevaron a que personas compartan de forma gratuita sus vehículos. Sin embargo, otros han aprovechado estas dificultades para realizar un traslado informal pagado, con precios por sobre los valores habituales.



Las autoridades llamaron a los ciudadanos a circular con precaución debido a que algunos semáforos no están funcionando.



Las clases fueron suspendidas en Liceos y escuelas municipales de varias ciudades, entre ellas Puerto Montt, Punta Arenas, Concon y Rancagua.



Mientras tanto, el sonido de las cacerolas se mantiene como una constante desde que comenzaron las protestas.



Las expectativas de los ciudadanos están puestas en la reunión que Piñera sostendrá hoy con los presidentes de todos los partidos políticos para buscar acuerdos y poner en marcha medidas en beneficio de la población.



Entre esas medidas mencionó una baja en los precios de los medicamentos, la potenciación del sistema de pensiones y mejoras para la salud y la educación, las principales demandas de la sociedad chilena.



Anoche, aún con la vigencia del toque de queda en varias ciudades, los ciudadanos apelaron a una creativa forma de manifestarse en un emblemático edificio de la capital, que fue iluminado con un láser con la leyenda "No es guerra", en alusión a las palabras que había utilizado Piñera.



En Plaza Italia, que es uno de los lugares elegidos por los santiaguinos para manifestarse, el edificio de la empresa Telefónica estuvo iluminado por un láser desde otro edificio.