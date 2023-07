El nacido en San Juan, Enzo Fernández, tuvo su partido soñado el miércoles pasado cuando jugando por Copa Argentina logró con su Almagro meterse entre los 16 mejores equipos tras golear a Excursionistas por 4-1, con la particularidad que el “Chimba” marcó tres goles. El premio no solo fue el pase a octavos de final, sino que en esa instancia el rival será Boca. Un partido impensado para el nacido y criado en Villa Unión.

“Pasar de fase y tener que enfrentar un rival como Boca es el sueño de todo jugador. Voy a cumplir el sueño de enfrentar a Boca, así que a prepararse y ver en qué fecha será para estar de la mejor manera”, contó Enzo, mientras su voz no puede ocultar la extrema felicidad que siente.

Y es que poder enfrentar al Xeneize para Almagro, que milita en la Primera Nacional, se dio en virtud del oportunismo, convicción y poder de definición del delantero sanjuanino que supo vestir la camiseta de Desamparados.

“Fue una noche soñada, me lo imaginé, sabía que era mi oportunidad porque en el fútbol muchas cosas no se me dieron y quería darle una alegría a la gente y sobre todo a mi familia que siempre me bancó”, relató sobre la goleada del pasado miércoles en el que se anotó con un hat trick, se llevó la pelota, y ahora tendrá por delante el partido más importante de su carrera futbolística.

Para el “Chimba”, que también jugó en Boxing de Río Gallegos, Sansinena de General Cerri, Villa Dálmine y de último paso por Mushuc Runa de Ecuador, es el premio a que “siempre la peleé, desde abajo, pasando por Regionales, Federales y ligas”.

Y su camino no solo fue duro para este presente en Almagro, club al que cual regresó recientemente tras jugar en el Mushuc Runa de Ecuador, sino que su historia de vida e infancia fue dura. A los 6 años empezó a trabajar con su familia en la venta ambulante, yendo casa por casa e incluso por los colectivos.

Allí aprendió el oficio de la calle junto con sus 11 hermanos y se refugió en el fútbol cuando, admitió, podría haberse inclinado por la droga, el vandalismo, o salir a robar. Hoy, más maduro, y mientras admite que volvería a ser vendedor ambulante, se siente orgulloso por el lugar que tiene y su meta es ayudar a su numerosa familia.

“Estoy viviendo un sueño, pensar que voy a jugar contra Boca, que hice tres goles para que mis compañeros y yo podamos seguir creciendo. Todo esto es consecuencia del trabajo que venimos haciendo en la semana. Solo quiero que las cosas me salgan bien en mi carrera para ayudar a mi familia”, cerró el “Chimba” Fernández, quien todavía no sale del asombro por sus tres goles y ya piensa en cumplir el sueño de enfrentar a Boca.