Un chofer de la aplicación DiDi fue víctima de un violento asalto este martes por la tarde en el departamento Chimbas. El damnificado sufrió el robo cuando acudió a levantar un viaje solicitado a través de la plataforma y cayó en una emboscada perpetrada por cuatro delincuentes armados.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió minutos después de las 18. El conductor, identificado como Luciano Farías, recibió un pedido de viaje con destino a la intersección de calles Santa Cruz y Grecco. Al llegar al lugar indicado, fue rodeado por cuatro sujetos, uno de los cuales lo amenazó con un arma de fuego, apoyándosela en la cabeza.

Bajo amenazas, los asaltantes le sustrajeron los 50 pesos que llevaba encima y dos teléfonos celulares. Además, lo obligaron a desbloquear uno de los dispositivos, desde el cual realizaron una transferencia bancaria por más de 60.000 pesos a una cuenta. A pesar de la extrema violencia de la situación, el chofer no sufrió lesiones.

Tras el asalto, intervino personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, donde la víctima radicó la denuncia. La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el episodio como robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Este hecho se suma a otro violento asalto ocurrido también en Chimbas, que tuvo como víctima a un conductor de la plataforma Uber. En ese caso, ocurrido cerca de las 2 de la madrugada del martes 16 de diciembre, Sergio Galván, de 30 años, fue reducido a punta de pistola por cuatro sujetos que se hicieron pasar por pasajeros. El chofer había tomado el viaje en inmediaciones del Cementerio de la Capital y fue llevado hasta la intersección de Ruta Nacional 40 y calle Oro, donde le robaron más de un millón de pesos en efectivo, su teléfono celular y documentación personal.

Ambos episodios generaron preocupación entre los conductores de aplicaciones de transporte, quienes reclaman mayores medidas de seguridad ante la reiteración de hechos delictivos de similares características en la zona.