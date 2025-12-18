Maxi López reveló cuando comenzó el romance con su esposa: fue cuando estaba con Wanda

La química y la complicidad que demostraron Wanda Nara y Maxi López tras su llegada a MasterChef Celebrity generaron que la conductora bromeara en varias oportunidades sobre cómo las fechas del inicio de la relación de él con Daniela Christiansson se cruzan con el fin de la suya. Sin embargo, el ex futbolista decidió terminar con las dudas y relatar su historia de amor con Christiansson.

Maxi López explicó que todo comenzó en 2014, apenas meses después de su separación de Wanda Nara. Él aprovechó un comentario de Daniela en Instagram, donde ella se refería a él diciendo: "Veo que aprendiste la lección después de París 2014", para contar cómo se conocieron.

El encuentro ocurrió en Milán. El futbolista relató: "Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que, después de 6 meses tratando de convencerme para ir a cenar, me lleva a comer a un lugar de sushi en Milán con su grupo de amigos". El momento clave fue la llegada de la modelo: "Dani llegó última y cuando la vi dije: '¿Qué pasó?'". López confesó que, si bien "Mi idea era comer y volver a casa", la presencia de ella le "descompaginó todo", por lo que terminó yendo "con todo el grupo a tomar algo" en un boliche.

Por su parte, Daniela Christiansson aseguró que "Yo no me acuerdo de nada", aunque sí recordó que estaba terminando una relación de larga data. La sueca confesó que "Justo a la mañana de ese día terminé mi relación de hace 5 años. Así que quería salir y joder con mis amigos". Christiansson afirmó que solo quería tomar y que incluso llegó sin maquillarse porque "no quería saber nada". A pesar de eso, Maxi López le respondió, super enamorado: "Estabas espectacular".

Daniela relató que un amigo le dijo que quería presentársela a alguien. Aunque la sueca estaba "super borracha", recuerda que la saludó "un hombre rubio con una cresta". Maxi López deslizó que la sueca era "Más fría la sueca". El ex futbolista admitió que, al igual que sucedió con Wanda Nara, tuvo que hacer un "trabajo arduo para conquistarla". Once años después, la pareja sigue junta, no están casados, son padres de Elle y están esperando a Lando, que está por nacer.