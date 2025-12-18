Ya se ve en las calles de San Juan la unidad china de transporte urbano Yutong. Esta unidad, que funciona exclusivamente con Gas Natural Comprimido (GNC), representa una transición hacia un sistema de movilidad más sustentable y accesible, alineado con las tendencias globales de modernización del transporte.

Estas unidades tienen la particular característica de ser similar a los que se ven en las producciones asiáticas. Como dramas coreanos, chinos y japoneses.

Publicidad

Características técnicas y operativas

El modelo se destaca por integrar innovaciones técnicas diseñadas para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Sus principales atributos son:

Propulsión y medio ambiente: Equipado con un motor que cumple el estándar de emisiones Euro V, el vehículo utiliza GNC como único combustible. Esta configuración reduce significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado en comparación con los motores diésel convencionales.

Accesibilidad universal: Su diseño de piso bajo facilita el embarque y desembarque, eliminando la necesidad de escalones. Incorpora de serie una rampa automática y un espacio específico con anclajes para sillas de ruedas, cumpliendo con normativas de accesibilidad.

Confort y equipamiento: El chasis y la suspensión están configurados para proporcionar una marcha estable. La cabina cuenta con aire acondicionado, asientos ergonómicos, sistema de información al pasajero y, en algunas configuraciones, un rack externo para el transporte de bicicletas.

Implementación y proyección en San Juan

La llegada de este modelo a la ciudad forma parte de una estrategia de renovación tecnológica. Actualmente, la flota local incluye modelos eléctricos de la misma marca, cuya operación ha sido evaluada positivamente en cuanto a rendimiento y confiabilidad.

Publicidad

La empresa operadora "Libertador" ha sido pionera en la incorporación de esta tecnología, adquiriendo la primera unidad GNC para servicio comercial, no solo de prueba. El proceso de incorporación es progresivo; la cantidad exacta de unidades GNC que se integrarán a la Red Tulum dependerá de los resultados operativos, las licitaciones públicas y los planes de renovación de flota establecidos por las autoridades de transporte. El objetivo es incrementar paulatinamente el número de estos vehículos, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Monterrey (México) o Arabia Saudí, donde ya operan como alimentadores del sistema de metro.

Contexto y perspectivas

El fabricante chino Yutong es uno de los principales proveedores mundiales de autobuses con energías alternativas. La elección de este modelo por parte de operadores locales responde a criterios de eficiencia económica a largo plazo, dado el menor costo del GNC frente al diésel, y al compromiso de reducir la huella ambiental del transporte urbano.