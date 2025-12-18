Luego de días de evaluación, el municipio de la Capital confirmó que abonará el bono extraordinario de fin de año a sus empleados, alineándose así con la medida anunciada por el Gobierno provincial. Sin embargo, la intendenta Susana Laciar detalló que el pago se realizará de manera desdoblada en dos cuotas, debido al “mucho esfuerzo” que implica para las finanzas comunales.

“Con mucho esfuerzo nosotros vamos a pagar, por supuesto, acompañando ese aumento, sueldo no complementario y la ayuda [extraordinaria]. Y con mucho esfuerzo”, explicó Laciar en una entrevista en el Café de la Política que se emite por Huarpe TV, haciendo referencia a los aumentos salariales acordados en la paritaria provincial que el municipio acompañó.

Modalidad de pago del bono

Según lo precisado por la jefa comunal, los empleados de planta permanente del municipio recibirán el bono de $120.000 en dos partes iguales:

$60.000 en enero.

Los $60.000 restantes en febrero.

“Les comunico acá que vamos a pagar ese monto dividido en dos partes. Una parte en enero, es decir, los $120.000 que ha hablado el gobierno de provincia para empleados de planta permanente, con mucho esfuerzo y recursos municipales, vamos a pagar una cuota, es decir, la mitad de los $120.000, $60.000 en enero, la otra mitad en febrero”, detalló Laciar.

Pagos correspondientes a diciembre

En la misma entrevista, la intendenta aclaró el calendario de pagos para este mes de diciembre. Confirmó que este jueves 18 de diciembre se está abonando una ayuda extraordinaria de $50.000 para los empleados contratados, quienes no perciben aguinaldo.

“Hoy están cobrando la ayuda extraordinaria, contratados y planta están cobrando todos. Sueldo después a fin de mes. El sueldo, el 30, siempre hemos pagado a fin de mes, desde el inicio de la gestión”, explicó, refiriéndose al pago de los haberes de diciembre. Este sueldo incluirá el medio aguinaldo correspondiente para todos los empleados.

Un mapa heterogéneo en el Gran San Juan

