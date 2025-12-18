El verano en San Juan combina altas temperaturas, cielos despejados y una oferta turística que crece año a año. Entre diques, valles cordilleranos y parques naturales, la provincia se posiciona como un destino ideal para quienes buscan descanso, aventura y contacto con la naturaleza. Estos son cinco lugares clave para disfrutar durante las vacaciones estivales.

El Valle de Calingasta encabeza la lista. Rodeado por la Cordillera de los Andes, ofrece postales imponentes y un clima más amable que en la capital. Las caminatas, cabalgatas, el trekking y la observación astronómica son algunas de las actividades más elegidas, mientras que el río y los arroyos cercanos aportan alivio frente al calor.

Publicidad

A pocos kilómetros de la ciudad, el Dique de Ullum y el Valle de Tulum se consolidan como el plan preferido para escapadas cortas. Kayak, paddle, windsurf y zonas de recreación convierten al espejo de agua en un punto de encuentro para familias y grupos de amigos. Al atardecer, el paisaje se vuelve uno de los más fotografiados de la provincia.

Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, sigue siendo uno de los grandes atractivos turísticos de San Juan. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el parque ofrece recorridos guiados que permiten descubrir formaciones geológicas únicas y restos fósiles de millones de años. En verano, las visitas nocturnas suman una experiencia diferente y muy convocante.

Publicidad

Jáchal aparece como una opción que combina historia, tradición y naturaleza. Su casco urbano, los ríos cercanos y los sitios arqueológicos atraen a quienes buscan un turismo más tranquilo, con fuerte identidad cultural y paisajes serranos ideales para el descanso.

La Ruta del Vino en Zonda y Caucete completa el recorrido. Bodegas abiertas al turismo, degustaciones y propuestas gastronómicas permiten conocer otra cara de San Juan, con vinos que ganan protagonismo a nivel nacional y experiencias pensadas también para el verano.

Publicidad

Con alternativas para todos los gustos, San Juan se reafirma como un destino versátil, capaz de ofrecer desde aventura extrema hasta descanso absoluto, siempre con el paisaje como protagonista.