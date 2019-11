China anuncia nuevas medidas para impulsar los lazos con Taiwán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

China anunció hoy una serie de veintiséis medidas encaminadas a "promover los intercambios y la cooperación económica y cultural" con Taiwán, a las que Taipéi reaccionó asegurando que "no hay necesidad" de implementarlas.



Trece de las veintiséis medidas son para "garantizar" que las empresas de Taiwán reciban el mismo trato que las de la parte continental, informó hoy la agencia estatal Xinhua.



Esto incluye "la inversión o la participación en proyectos de equipos tecnológicos importantes, redes 5G, economía circular, aviación civil, parques temáticos y nuevos tipos de instituciones financieras", dijo Xinhua.



Las otras trece tratan de garantizar la igualdad de trato para "los compatriotas" taiwaneses, dando más facilidades en cuestiones como la protección consular, gastos de telecomunicaciones, calificación para la compra de casas o evaluación de títulos profesionales, según la agencia.



Poco después de este anuncio, el canciller de Taiwán, Joseph Wu, respondió por Twitter que "no hay necesidad" de tales medidas, que se añaden a otras treinta y una similares anunciadas el año pasado y que, según el gobierno taiwanés, "no fueron lo suficientemente efectivas como para atraer a los taiwaneses".



Wu añadió con ironía que, en lugar de estas medidas, "dar a la gente más libertad también sería bueno", mientras que la portavoz de la cartera de Exteriores, Joanne Ou, agregaba que "Taiwán es un estado soberano" y que "la jurisdicción consular del gobierno taiwanés no tiene nada que ver con China".



"En realidad, esta es una medida encaminada a promocionar el principio de 'Un país, dos sistemas' -el que se aplica en la ciudad semiautónoma de Hong Kong- para así anexionar Taiwán", aseveró Ou, quien añadió que "tratar de beneficiar a la isla con segundas intenciones no tendrá éxito alguno".



La propuesta china llega a dos meses de que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, opte por un nuevo mandato de cuatro años en las próximas elecciones generales, previstas para enero de 2020.



Desde el final de la guerra civil, en 1949, Beijing reclama el control de Taiwán -a la que considera una provincia rebelde- y Taipéi defiende que todo el territorio chino debe estar gobernado por los actuales dirigentes taiwaneses.



Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, pronunció el pasado enero un discurso televisado en el que afirmó que "China debe ser y será reunificada", objetivo para el que no descartó el uso de la fuerza contra "intervenciones exteriores" y contra "los pocos separatistas de Taiwán".