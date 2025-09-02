Chloë Grace Moretz y Kate Harrison celebraron su matrimonio tras casi siete años de relación, con un enlace íntimo que tuvo lugar durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. La ceremonia y la posterior fiesta fueron documentadas por la revista Vogue y reflejaron los gustos y pasiones compartidas de la pareja.

Entre las actividades de la celebración se incluyeron pesca, paseos a caballo, juegos de póker y una jornada de baile en línea. Ambas novias lucieron creaciones exclusivas de Louis Vuitton, que fueron diseñadas desde los talleres en París hasta el día de la boda. Moretz sorprendió con un vestido azul celeste con velo y, más tarde, un conjunto blanco con chaqueta, pantalones y sombrero vaquero para la fiesta. Harrison optó por un vestido blanco con velo de catedral, que luego transformó en un look moderno de corsé y pantalones con sobre capa transparente.

Publicidad

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison llevan siete años de relación.

La relación comenzó a llamar la atención en 2018 y, desde entonces, la pareja mantuvo su vida en discreción, compartiendo solo algunos destellos de su intimidad. En enero de 2025 confirmaron oficialmente su compromiso mediante una publicación en redes sociales, mostrando anillos de diamantes victorianos diseñados por la joyera Elizabeth Potts, con un significado especial de legado y herencia familiar.

Durante las pruebas de vestuario en París, Moretz y Harrison participaron activamente en la creación de sus diseños, destacando la colaboración del director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière. “Es un momento en el que se vuelve real”, comentó Harrison. La actriz agregó: “Llevamos casi siete años juntas, haciendo esta promesa de una manera nueva e intercambiando votos. Es importante que nos elijamos mutuamente cada día”.

Publicidad

Amistades cercanas como Kiersey Clemons y Jessica Lucatorto acompañaron los preparativos y la ceremonia, reforzando el ambiente de complicidad y amistad que caracteriza a la pareja. Con un enlace que combinó elegancia, estilo y autenticidad, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison lograron que su boda fuera un reflejo genuino de su historia de amor.