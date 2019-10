Chocó disfrazada de Halloween y pensaron que había muerto

Un hecho trajo confusión en Estados Unidos. Una joven sufrió un accidente de tránsito mientras llevaba puesto un disfraz de Halloween lleno de sangre. Esto generó que los paramédicos que la atendieron dijera que había tenido consecuencias fatales y que ella había muerto.

La protagonista de este incidente, Sidney Wolde, del estado de Virginia Occidental, compartió su historia en Twitter pidiendo perdón a las personas a quienes había asustado con su apariencia. "Si alguien quiere saber cómo fue mi fin de semana, destruí mi auto mientras estaba en este disfraz de Carrie y todos los que llegaron a ayudarme creyeron que yo estaba muerta, jajaja, lo siento mucho", tuiteó Wolde.

If anyone wants to know how my weekend went I totaled my car while dressed up as Carrie and everyone who was a first responder thought I was dead HAHAHAHA IM SO SORRY pic.twitter.com/22vatX7nGB