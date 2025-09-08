Chocolate, el alimento que nunca debes darle a tu perro por su toxicidad
POR REDACCIÓN
Los perros comparten muchas veces nuestra mesa y algunos alimentos que consumimos habitualmente pueden parecer inofensivos para ellos, pero en realidad resultan perjudiciales. Uno de los alimentos más peligrosos para su salud es el chocolate, debido a que contiene una sustancia llamada teobromina que su organismo no puede procesar adecuadamente.
La teobromina, presente en el chocolate, se acumula en el cuerpo de los perros y puede generar intoxicación. A diferencia de los humanos, que metabolizan esta sustancia rápidamente, en los perros este proceso es mucho más lento, lo que puede desencadenar problemas graves de salud. Por esta razón, aunque se quiera premiar a la mascota o celebrarla en ocasiones especiales, los perros nunca deben consumir chocolate.
El primer signo visible de intoxicación suele ser una hiperactividad severa, que aparece entre las 4 y 12 horas posteriores a la ingestión. La gravedad del cuadro depende de la cantidad y tipo de chocolate consumido, así como del tamaño y peso del perro, factores fundamentales para el diagnóstico veterinario.
Si sospechas que tu perro ha ingerido chocolate, es fundamental acudir al veterinario con urgencia. Los primeros minutos son cruciales para el tratamiento, que puede incluir la inducción del vómito, la administración de carbón activado para absorber las toxinas y, en casos más graves, un lavado de estómago.
Comprender que el sistema digestivo de los perros es diferente al nuestro es clave para evitar riesgos innecesarios. Aunque algunos alimentos como ciertas frutas pueden ser beneficiosos o permitidos, el chocolate debe estar siempre fuera de su alcance para proteger su bienestar y evitar complicaciones que podrían incluso poner en peligro su vida.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".