Violencia en Jerusalén: un atentado deja seis víctimas fatales y varios heridos

Un nuevo episodio de violencia sacude a Jerusalén. Seis personas perdieron la vida y varias más sufrieron heridas de gravedad tras un ataque a tiros ocurrido en una parada de autobús en el cruce de Ramot, una zona ubicada en el norte de la ciudad. La policía de Israel y paramédicos confirmaron el saldo de víctimas y la naturaleza del suceso. Nueve de los heridos por arma de fuego fueron trasladados a hospitales, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas por la explosión de cristales rotos.

Según los informes de la policía israelí, el asalto fue perpetrado por dos hombres armados que llegaron en un vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el paradero. La rápida reacción de un agente de seguridad y un civil permitió neutralizar la amenaza; ambos respondieron al fuego y abatieron a los atacantes en el lugar de los hechos.

Detalles de las víctimas y las investigaciones en Jerusalén

Entre las víctimas fatales se identificó a Yaakov Pinto, un joven español de 25 años. Las otras cinco víctimas son cuatro hombres de entre 28 y 70 años, y una mujer de 60. Por ahora, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, Hamás emitió un comunicado en el que "elogia" las acciones de los atacantes, calificándolas de una "respuesta natural" a la actividad militar de Israel en la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se trasladó al lugar del tiroteo. En declaraciones a la prensa, informó que las autoridades están rastreando las aldeas de origen de los atacantes. Medios locales sugieren que los hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros al oeste del cruce de Ramot.

Netanyahu calificó el suceso como una "guerra en varios frentes" y reconoció que, aunque Israel ha frustrado cientos de ataques este año, este no pudo ser evitado. La investigación continúa para esclarecer completamente los detalles y motivaciones detrás de este trágico incidente en Jerusalén.