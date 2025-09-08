Tensión en UFC: Makhachev acusa a Ilia Topuria de "esquivar" a Arman Tsarukyan

La disputa entre las estrellas de la UFC, Islam Makhachev e Ilia Topuria, ha escalado a un nuevo nivel. El actual campeón de peso ligero, Makhachev, lanzó una fuerte acusación contra "El Matador", afirmando que este evita enfrentarse a Arman Tsarukyan, un rival que busca desesperadamente una oportunidad por el título. Esta declaración se produce en medio de un intenso "fuego cruzado" entre los peleadores, donde las palabras de Makhachev reafirman lo dicho anteriormente por su mentor, el legendario Khabib Nurmagomedov.

En una reciente conferencia de prensa en Rusia, Makhachev no dudó en expresar su opinión sobre el posible choque entre Topuria y Tsarukyan. "No es ningún secreto que Ilia está esquivando a Tsarukyan. He visto frases en internet donde dice: 'Prefiero terminar mi carrera antes que pelear con él'. Arman es el rival más serio", sentenció, dejando en claro que considera a Tsarukyan como una amenaza genuina para el reinado de Topuria en las 155 libras.

Publicidad

La raíz del conflicto entre Makhachev e Ilia Topuria

El desinterés de Topuria por enfrentar a Tsarukyan se remonta a un incidente ocurrido en el UFC 311. En ese evento, Tsarukyan fue programado para un combate por el título contra Makhachev, pero una lesión en la espalda lo obligó a retirarse 24 horas antes de la pelea. Tras la cancelación, Ilia Topuria decidió desafiar a Makhachev meses después, momento en el que Islam optó por dejar vacante el cinturón para subir a la división de peso wélter en busca de la "doble corona". Esta decisión fue vista por muchos como una respuesta a la lesión de Tsarukyan, por lo que Topuria ahora exige que Arman demuestre sus méritos antes de conseguir una oportunidad por el título.

A pesar de las provocaciones, parece que Tsarukyan ha aceptado la exigencia de Topuria y la de la propia compañía. Todo indica que se enfrentará a Dan Hooker el próximo 22 de noviembre en el evento estelar de UFC Qatar. Este combate es visto como un paso necesario para que el peleador armenio recupere la confianza de la promotora y se gane su lugar como retador. Una victoria sobre "Hangman", un rival de renombre, lo pondría de nuevo en la mira de "El Matador" para un combate en 2026.

Publicidad

El futuro de los campeones

Mientras la tensión sigue en aumento, los caminos de los dos campeones parecen separarse por un tiempo. Makhachev, por su parte, se prepara para un combate histórico contra Jack Della Maddalena el 16 de noviembre en el Madison Square Garden, donde intentará obtener el cinturón de peso wélter y convertirse en el undécimo doble campeón en la historia de la UFC. Si logra la victoria, podría arrebatarle a Topuria el primer puesto en el ranking libra por libra. Si ambos continúan sumando triunfos, el esperado encuentro entre los dos no tardará en concretarse.