La apuesta de Ilia Topuria: el campeón de UFC reta a Terence Crawford

Ilia Topuria, la flamante estrella de la UFC, ha vuelto a demostrar la inquebrantable confianza en su talento. Tras su meteórico ascenso y la consecución del título mundial en la categoría de peso pluma, el hispano-georgiano ha puesto sus ojos en un nuevo desafío, uno que lo aleja del octágono y lo acerca al ring de boxeo. Su objetivo no es otro que Terence Crawford, uno de los pugilistas más respetados del mundo, a quien Topuria asegura que noquearía en el primer asalto.

Todo comenzó con una simple pregunta en la red social X (anteriormente Twitter). Ilia Topuria publicó una fotografía junto a Crawford y preguntó a sus seguidores: “¿Quién creéis que gana?”. La imagen, que capturaba a dos de los mejores combatientes de sus respectivas disciplinas, generó una avalancha de respuestas y comentarios de la comunidad de fanáticos.

Después de encender el debate, El Matador decidió aclarar su postura. En un segundo post, respondió a su propia pregunta con una contundente predicción. "No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring... ¡Lo pondría a dormir en el primer intercambio!", sentenció, mostrando su disposición a enfrentar al boxeador en su propio terreno.

El objetivo de Ilia Topuria

Terence Crawford es una verdadera leyenda en el boxeo. Con un récord invicto de 41 victorias y 31 nocauts, es considerado por muchos como el mejor pugilista libra por libra del planeta. Ha conquistado títulos indiscutidos en las divisiones de peso wélter y superligero. Su impresionante carrera incluye victorias sobre rivales de la talla de Errol Spence Jr., y actualmente se prepara para un histórico enfrentamiento contra el mexicano Canelo Álvarez en la división de los súper medianos.

El desafío de Ilia Topuria no es una novedad en el mundo de los deportes de combate, donde las estrellas de la UFC suelen fantasear con incursionar en el boxeo. Sin embargo, este llamado de atención adquiere un significado particular al tratarse de Crawford, el actual rey del pugilismo. Con todas las condecoraciones posibles en las artes marciales mixtas, Topuria busca romper un nuevo récord en su carrera profesional, esta vez sobre las doce cuerdas, desafiando las reglas y la disciplina del boxeo.