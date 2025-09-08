¿Fin de ciclo? Lionel Scaloni rompe el silencio sobre su futuro en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se presentó ante los medios en el predio de Ezeiza antes de que el equipo partiera rumbo a Ecuador para el último duelo de las Eliminatorias Sudamericanas. En un encuentro con la prensa, el DT abordó varios temas, desde su continuidad hasta la dinámica del plantel, ofreciendo un panorama completo sobre el presente del equipo.

Scaloni confirmó que no se comunicó con Lionel Messi después del emotivo partido ante Venezuela, pero aprovechó la ocasión para elogiar a Nicolás Otamendi, quien también se despidió de los partidos oficiales en Argentina. En cuanto a la formación para enfrentar a Ecuador, el DT adelantó que Lautaro Martínez será titular y que habrá otros cambios en la alineación, con la posible inclusión de Alexis Mac Allister.

Virales palabras de Lionel Scaloni

A pesar de las especulaciones sobre su futuro, Lionel Scaloni se mostró enfocado en el presente. "Con el presidente (Chiqui Tapia) tengo la mejor relación", aseguró, agregando que "está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa". En sus palabras, dejó en claro que la posibilidad de conversaciones informales no significa que esté priorizando ese tema por encima del desempeño del equipo en la cancha.

El entrenador también se refirió a la excelente relación que mantiene con sus jugadores, destacando la cercanía que los ha unido. “No hablamos de cómo van a jugar. Lo hacemos de mercado, de cómo están con sus clubes. Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien con eso. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros”, afirmó. Subrayó que la comunicación es fluida y que los jugadores saben que "las puertas para hablar están abiertas. De lo que sea".

Finalmente, Lionel Scaloni hizo un balance de sus siete años al frente de la "Albiceleste" y las recientes Eliminatorias. "Hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza", dijo, mencionando el "sentido de pertenencia, jugar sin obligación y respeto hacia el compañero". El DT calificó la Eliminatoria como "compleja", especialmente por la presión de ser "los campeones del mundo", y destacó el rendimiento del equipo. Después de la conferencia, el plantel partió a las 16 horas hacia Guayaquil, donde enfrentará a Ecuador este martes a las 20 horas.