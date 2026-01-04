Este domingo 4 de enero de 2026 se difundió el estado de salud de Christian Petersen, quien permanece internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires tras sufrir una descompensación el pasado 26 de diciembre mientras ascendía el volcán Lanín.

El primer parte médico del año, firmado por el Director Médico Dr. Norberto Mezzadri, comunicó oficialmente: "El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado en la institución, bajo la atención de un equipo multidisciplinario". Respecto a su evolución actual, el centro asistencial señaló que "al momento de la presente comunicación, el paciente se encuentra clínicamente estable, sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".

Publicidad

El incidente se originó durante una excursión de montaña que, según reveló el medio Realidad Sanmartinense, contaba con el registro correspondiente en el Parque Nacional Lanín.

Por su parte, la periodista Pía Shaw informó en el programa A la Barbarossa de Telefe los pormenores del rescate al leer una nota: "Durante el ascenso, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas, motivo por el cual dio aviso al guardaparque, solicitando asistencia inmediata".

Publicidad

Tras ser asistido para descender sedado y trasladado en una ambulancia inicialmente a Junín de los Andes, se le detectó una arritmia cardíaca, mientras que informes extraoficiales mencionaron resultados positivos en pruebas toxicológicas.

La institución médica, que recibió al chef luego de su paso por una clínica en San Martín de los Andes, concluyó el documento asegurando: "El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica".