El calendario lunar de enero detalla los días que se consideran más favorables para cortar el cabello, basado en las fases de la Luna y creencias tradicionales que sugieren que la posición lunar puede influir en el crecimiento y la fortaleza del pelo.

Según esta perspectiva, cortarse el cabello en determinados días del mes (particularmente cuando la Luna está en fase creciente o llena) puede ayudar a que el pelo crezca más rápido y con mayor vigor. En cambio, hacerlo en fases mengüantes o luna nueva se asocia con un crecimiento más lento, ideal para quienes buscan mantener el estilo por más tiempo sin necesidad de cortes frecuentes.

El calendario trae además recomendaciones específicas de fechas en enero en las que se considera óptimo realizar cortes o tratamientos capilares, ajustándose a la posición lunar y a la tradición de la astrología lunar. Muchas personas consultan estas fechas antes de planificar cambios de look o tratamientos de peluquería para intentar maximizar sus efectos.

Expertos en ciclos lunares y estética recomiendan tener en cuenta tanto el tipo de fase lunar como el objetivo personal (por ejemplo, crecimiento acelerado vs. mantenimiento de estilo) para elegir el día más conveniente.

Aunque esta práctica no cuenta con respaldo científico, sigue siendo popular en diversas culturas y entre quienes creen en las influencias energéticas de la luna sobre los procesos naturales del cuerpo y la salud capilar.

Para quienes prefieren combinar tradición y estilo, el calendario lunar de enero puede servir como guía para programar cortes, tratamientos o cambios de look de manera alineada con estas creencias antiguas.