El helado de banana se posiciona como una de las opciones más refrescantes y accesibles para combatir las altas temperaturas del verano, y su elaboración casera puede hacerse con pocos ingredientes y sin máquina de helados.

Esta versión combina la dulzura natural de la banana con texturas cremosas, resultando en un postre saludable que puede acompañar distintos momentos de la temporada estival. Además, su preparación sencilla permite adaptarla con toppings y variaciones al gusto de cada familia.

Ingredientes principales

4 bananas maduras

2 cucharadas de miel o sirope (opcional)

100 ml de leche o leche vegetal

Opcionales: chocolate rallado, trozos de frutas, nueces o mantequilla de maní

Preparación (pasos clave)

Pelá y cortá las bananas en rodajas. Congelá las rodajas por al menos 2–3 horas hasta que estén firmes. Procesá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora de alimentos junto con la leche hasta obtener una crema suave. Endulzá con miel o sirope si lo deseas; mezclá bien. Serví de inmediato como un helado blando o llevá al freezer por unas horas si preferís una textura más firme.

El resultado es un helado cremoso y natural que puede disfrutarse solo o acompañado de toppings como trozos de chocolate, nueces, frutas frescas o un chorrito de miel, aportando sabor y textura sin perder su frescura veraniega.

Esta receta también es una opción más saludable que muchos postres tradicionales, ya que aprovecha la fruta madura como base principal, reduciendo la necesidad de azúcares añadidos y lácteos pesados.