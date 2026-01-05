El helado de dulce de leche se posiciona como una de las opciones más elegidas para combatir el calor en verano, y preparar una versión casera puede ser fácil, económica y deliciosa, incluso sin necesidad de máquina para helados.

La receta que te proponemos combina cremosidad y dulzura intensa gracias al uso de dulce de leche, leche y crema, con un proceso de preparación simple que permite disfrutar de un postre fresco sin complicaciones.

Ingredientes principales

• 500 g de dulce de leche

• 400 ml de crema de leche

• 200 ml de leche entera

• 1 cucharadita de esencia de vainilla

• Opcional: galletitas o salsa de dulce de leche para marbrear

Preparación (pasos clave)

Mezclar el dulce de leche con la leche y la esencia de vainilla hasta que quede homogéneo. Batir la crema de leche a punto medio e incorporarla suavemente a la mezcla anterior. Colocar la preparación en un recipiente apto para congelador. Congelar por al menos 6 a 8 horas, removiendo cada 2 horas si no se utiliza máquina, para evitar cristales.

El resultado es un helado cremoso, con el sabor inconfundible del dulce de leche argentino, perfecto para servir en copas, cucuruchos o acompañado de frutos rojos o chocolate rallado.

Este postre no solo es ideal para familias y reuniones, sino que también puede servir como base para otras variaciones, como agregar trocitos de chocolate, nueces o incluso un toque de licor para versiones adultas.