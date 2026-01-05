Sociedad > Rico y fácil
Receta fácil y deliciosa de helado de dulce de leche para el verano
POR REDACCIÓN
El helado de dulce de leche se posiciona como una de las opciones más elegidas para combatir el calor en verano, y preparar una versión casera puede ser fácil, económica y deliciosa, incluso sin necesidad de máquina para helados.
La receta que te proponemos combina cremosidad y dulzura intensa gracias al uso de dulce de leche, leche y crema, con un proceso de preparación simple que permite disfrutar de un postre fresco sin complicaciones.
Ingredientes principales
• 500 g de dulce de leche
• 400 ml de crema de leche
• 200 ml de leche entera
• 1 cucharadita de esencia de vainilla
• Opcional: galletitas o salsa de dulce de leche para marbrear
Preparación (pasos clave)
Mezclar el dulce de leche con la leche y la esencia de vainilla hasta que quede homogéneo.
Batir la crema de leche a punto medio e incorporarla suavemente a la mezcla anterior.
Colocar la preparación en un recipiente apto para congelador.
Congelar por al menos 6 a 8 horas, removiendo cada 2 horas si no se utiliza máquina, para evitar cristales.
El resultado es un helado cremoso, con el sabor inconfundible del dulce de leche argentino, perfecto para servir en copas, cucuruchos o acompañado de frutos rojos o chocolate rallado.
Este postre no solo es ideal para familias y reuniones, sino que también puede servir como base para otras variaciones, como agregar trocitos de chocolate, nueces o incluso un toque de licor para versiones adultas.