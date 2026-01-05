La moda de playa para el verano 2026 se define por una elegancia sobria y siluetas que marcan la figura, dejando atrás lo estridente y priorizando diseños versátiles que puedan utilizarse tanto dentro como fuera del agua.

Los trajes de baño minimalistas con cortes limpios y detalles que realzan la silueta lideran las tendencias, destacándose piezas que combinan comodidad y sofisticación, tanto en enterizos como en bikinis con espaldas abiertas o tiras estratégicas.

En cuanto a paleta de colores, los tonos neutros dominan la escena: el mocha mousse, un marrón cálido similar al chocolate, se impone como uno de los colores más elegidos, complementado por gamas como crema, arena y blanco roto, que aportan una sensación de calma y frescura.

Además del minimalismo cromático, los estampados retro (como los lunares clásicos de distintos tamaños) regresan con fuerza, aportando un toque de alegría visual y reminiscencias vintage a los bikinis y enterizos.

Los estilos elegidos en esta temporada también reflejan una combinación de funcionalidad y estética: las piezas no solo buscan realzar la figura, sino que su diseño permite movilidad y confort, acompañando distintos momentos de la jornada estival.

Estas tendencias pueden complementarse con accesorios como detalles metálicos (dorado o plateado) o texturas suaves que elevan la propuesta sin restarle protagonismo a las formas y colores básicos, consolidando así un estilo playero sofisticado para el verano que viene.