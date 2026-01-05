Llega una nueva semana de menú saludable con recetas pensadas para acompañar tu rutina del 5 al 11 de enero, con propuestas equilibradas y variadas para todos los días. La idea es facilitar la planificación de comidas con opciones nutritivas que no demanden complicaciones en la cocina.

Lunes 5 de enero

Ensalada de quinoa y vegetales frescos

Una opción ligera y saciante, ideal para comenzar la semana con energía y muchos nutrientes.

Martes 6 de enero

Pollo al horno con batatas y especias

Una preparación sencilla y sabrosa que combina proteínas magras con carbohidratos complejos.

Miércoles 7 de enero

Tacos de pescado con ensalada de repollo

Una receta fresca y colorida con pescado como protagonista, perfecta para mitad de semana.

Jueves 8 de enero

Pasta integral con salsa de tomate casera y albahaca

Plato reconfortante con ingredientes simples y un toque de hierbas frescas.

Viernes 9 de enero

Tortilla de espinaca y queso ligero

Rápida de preparar, ideal para cerrar la semana laboral con una comida sabrosa y nutritiva.

Sábado 10 de enero

Salteado de verduras con tofu o pollo

Una idea versátil para aprovechar vegetales de temporada y adaptar a tus gustos.

Domingo 11 de enero

Ensalada de frutas con yogur natural y nueces

Una opción ligera y dulce para finalizar la semana con frescura y buen aporte nutricional.