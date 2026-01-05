Publicidad
Menú semanal saludable del 5 al 11 de enero con recetas fáciles

Te proponemos un menú semanal saludable con recetas para cada día del 5 al 11 de enero, pensado para comer rico y equilibrado con opciones fáciles de preparar en casa.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Qué cocinar esta semana: menú con recetas saludables del 5 al 11 de enero, día por día.(Gentileza)

Llega una nueva semana de menú saludable con recetas pensadas para acompañar tu rutina del 5 al 11 de enero, con propuestas equilibradas y variadas para todos los días. La idea es facilitar la planificación de comidas con opciones nutritivas que no demanden complicaciones en la cocina.

  • Lunes 5 de enero

Ensalada de quinoa y vegetales frescos
Una opción ligera y saciante, ideal para comenzar la semana con energía y muchos nutrientes.

  • Martes 6 de enero

Pollo al horno con batatas y especias
Una preparación sencilla y sabrosa que combina proteínas magras con carbohidratos complejos.

  • Miércoles 7 de enero

Tacos de pescado con ensalada de repollo
Una receta fresca y colorida con pescado como protagonista, perfecta para mitad de semana.

  • Jueves 8 de enero

Pasta integral con salsa de tomate casera y albahaca
Plato reconfortante con ingredientes simples y un toque de hierbas frescas.

  • Viernes 9 de enero

Tortilla de espinaca y queso ligero
Rápida de preparar, ideal para cerrar la semana laboral con una comida sabrosa y nutritiva.

  • Sábado 10 de enero

Salteado de verduras con tofu o pollo
Una idea versátil para aprovechar vegetales de temporada y adaptar a tus gustos.

  • Domingo 11 de enero

Ensalada de frutas con yogur natural y nueces
Una opción ligera y dulce para finalizar la semana con frescura y buen aporte nutricional.

