Menú semanal saludable del 5 al 11 de enero con recetas fáciles
POR REDACCIÓN
Llega una nueva semana de menú saludable con recetas pensadas para acompañar tu rutina del 5 al 11 de enero, con propuestas equilibradas y variadas para todos los días. La idea es facilitar la planificación de comidas con opciones nutritivas que no demanden complicaciones en la cocina.
Lunes 5 de enero
Ensalada de quinoa y vegetales frescos
Una opción ligera y saciante, ideal para comenzar la semana con energía y muchos nutrientes.
Martes 6 de enero
Pollo al horno con batatas y especias
Una preparación sencilla y sabrosa que combina proteínas magras con carbohidratos complejos.
Miércoles 7 de enero
Tacos de pescado con ensalada de repollo
Una receta fresca y colorida con pescado como protagonista, perfecta para mitad de semana.
Jueves 8 de enero
Pasta integral con salsa de tomate casera y albahaca
Plato reconfortante con ingredientes simples y un toque de hierbas frescas.
Viernes 9 de enero
Tortilla de espinaca y queso ligero
Rápida de preparar, ideal para cerrar la semana laboral con una comida sabrosa y nutritiva.
Sábado 10 de enero
Salteado de verduras con tofu o pollo
Una idea versátil para aprovechar vegetales de temporada y adaptar a tus gustos.
Domingo 11 de enero
Ensalada de frutas con yogur natural y nueces
Una opción ligera y dulce para finalizar la semana con frescura y buen aporte nutricional.