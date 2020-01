Cientos de británicos despiden hoy sus amigos europeos en el día del Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cientos de británicos y activistas pro europeos que votaron en contra del Brexit, se unieron esta tarde en distintos puntos del centro de Londres, horas antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), para una vigilia a la luz de las velas y despedir a quienes ellos consideran sus hermanos europeos.



Entre ellos, Peter French, un hombre que lideró una peregrinación a la sede de la Comisión Europea en el centro de Londres, bajo la consigna "À bientôt EU, See You Soon" (Hasta pronto).



"Me siento inmensamente triste. Creo firmemente que no sólo somos más fuertes juntos sino que he sido testigo de cómo Londres ha cambiado en los más de 35 años que llevo aquí. Soy originario de Escocia", dijo en diálogo con Télam.



Según French, quien fue el fundador del grupo de campaña por la permanencia en Europa, "Unite For Europe", "esta no es una marcha, sino una procesión ordenada y pacífica para dar una muy cariñosa despedida por ahora, a nuestros queridos y muy apreciados amigos que lucharán por reincorporarse a nuestra familia de naciones en la UE lo antes posible".



Consideró que los ciudadanos de la UE y de otras naciones ayudaron a abrir al Reino Unido y especialmente a Londres.



Explicó que fue la afluencia de inmigrantes y trabajadores inmigrantes lo que no sólo han enriquecido y ampliado la cultura de estas naciones, sino que ha contribuido a hacerlos un país más abierto al exterior.



"Ahora me temo que lo contrario ya está sucediendo, algunos tienen la ilusión de que seremos grandes de nuevo. No creo que hayamos sido nunca grandes. En primer lugar, lo grande no viene de nuestros logros, sino que como éramos una extensión de la Pequeña Bretaña en el norte de Francia, éramos la Gran Bretaña en referencia a nuestro tamaño", agregó.



"Toda la grandeza que alcanzamos se debió en gran parte a nuestra naturaleza colonial de tomar, imponer la ley de la burguesía y nuestro estado de derecho y nuestro dogma religioso y sobre todo violar y saquear sus recursos naturales sólo para nuestro beneficio", expresó con enojo.



Según su criterio los británicos han hablado y dejado en claro que quieren que el primer ministro Boris Johnson "haga su trabajo de mierda" para que pueda pasar a temas más importantes como los derechos de pesca.



"Mi mayor temor o tristeza está reservado a los jóvenes que ahora se verán privados de la riqueza de opciones que hemos tenido durante los últimos diez años. Me preocupa que se vean limitados y por lo tanto menos conscientes que sus contemporáneos más viejos. Será lo que será", prosiguió.



"Volviendo a su pregunta, me siento despojado, como si una parte de mí, me fuera a ser arrebatada para posiblemente ser devuelta algún día", expresó.



French espera también que la mayoría de los países de la UE reconozcan y mantengan estrechos lazos con aquellos que sostendrán una vela encendida hasta que el Reino Unido se una de nuevo.



Para el activista, el Reino Unido se separará casi definitivamente y que todos los temores sobre su economía y su estado de degradación en el mundo disminuirán o acabarán con el respeto o la consideración que tenían.



Dijo que el Reino Unido seguirá siendo esa potencia colonial que han vivido con tanta arrogancia durante más de un siglo.



"Nos convertiremos en ordinarios, poco destacados y lucharemos como la mayoría de los pequeños países ineficientes lo hacen", sentenció.



Sin embargo, aseguró que esto es lo que necesitaban, si no lograron detener el Brexit.



"Necesitamos experimentar lo peor que nos hará el Brexit para humillarnos y hacernos ser lo que seremos después, una raza más agradable, acogedora y realista, pero también entender que necesitamos que nuestros vecinos comercien con nosotros, nos den y reciban apoyo y trabajen juntos de nuevo".



"Winston Churchill soñaba con una familia de naciones en la que esperaba ver una Europa en la que los hombres de todos los países pensaran tanto en ser europeos como en pertenecer a su tierra natal y que sin perder nada de su amor y lealtad", concluyó.