Cinco heridos tras un fuerte choque entre un auto y una camioneta

La intersección de las calles Italia y Santiago del Estero, en el departamento de Albardón, fue el escenario de un violento siniestro vial durante la tarde de este domingo. El fuerte impacto entre dos vehículos dejó como saldo importantes daños materiales y la hospitalización de cinco personas.

El choque fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Agile y una camioneta Jeep. Según los datos obtenidos, el Chevrolet circulaba por Santiago del Estero en sentido norte a sur, mientras que la camioneta transitaba por Italia de este a oeste.

Por motivos que actualmente son objeto de investigación policial, ambos rodados colisionaron con tal fuerza que la camioneta terminó volcada sobre la calzada, en tanto que el auto presentó graves destrozos en su estructura.

En cuanto a los ocupantes, en el Jeep viajaban dos adultos junto a su hija, mientras que en el Chevrolet se trasladaba una pareja. Los cinco involucrados fueron derivados de urgencia al hospital, donde ingresaron conscientes para ser evaluados por los médicos y determinar el alcance de sus lesiones.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes brindaron asistencia a las víctimas y gestionaron el tránsito, el cual permaneció interrumpido durante varios minutos.