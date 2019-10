Cine argentino en Alemania, cine alemán en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los días 1, 2 y 3 de noviembre, en el Wolf Kino de Berlín, se realizará la sexta edición de Invasion Das Argentinische Film Festival, impulsada por Julieta Zarankin, Lucia Szych, Lucia Tebaldi, Carole Böttner y Juan Muracciole, con seis largometrajes argentinos.



El festival apoyado por la Embajada Argentina con sede en Berlín, nació en el año 2014 como el primero en realizarse en ese país focalizado exclusivamente en el cine argentino contemporáneo, que alcanzó el reconocimiento como "el festival de cine argentino en Berlín".



El programa incluye "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said; "El silencio es un cuerpo que cae", de Agustina Comedi; "El Método Livingston", de Sofía Mora; "De nuevo otra vez", de Romina Paula; "Años luz", de Manuel Abramovich y "Las facultades", de Eloisa Soláas.



También en su desarrollo se verán los cortometrajes "Blue Boy", de Manuel Abramovich y "Parsi", de Eduardo Williams y Mariano Blatt, según su poema "No es", en coproducción con Suiza, filmada con una cámara de 360 grados dentro de una comunidad queer y trans de Bissau.



Con posterioridad, del 20 al 23 de noviembre, Invasión presentará en Buenos Aires,en la Sala Leopoldo Lugones, Corrientes 1530, y con la colaboración de la Cinemateca Argentina, el Gothe Institut y el Festival de Mar del Plata. un ciclo de cine alemán con tres obras.



Los filmes que integran esta selección de recientes producciones alemanas, que primero se verán en el festival marplatense son "Giraffe", de Anne-Sofie Hartmann; "I was at Home But, de Angela Schanelec, y "Heimat is an Space in Time", de Thomas Heise