Clases en San Juan: comienza la Presencialidad Cuidada Plena, pero con dudas por el distanciamiento

Tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, este miércoles comienza un proceso para lograr que todos los chicos vuelvan a estudiar sin el sistema de burbujas en las escuelas de la provincia. Esto trajo consigo algunos cambios en los protocolos para prevenir contagios de Covid, siendo uno de los temas clave el distanciamiento social entre alumnos.

El ministro de Educación, Felipe De los Ríos, explicó que se pasará de la modalidad de Presencialidad Cuidada, es decir con burbujas, a la denominada Presencialidad Cuidada Plena, lo que implica que todos los alumnos deberán cursar de manera presencial.

Este proceso de retorno gradual iniciará con el reagrupamiento de los alumnos que de a poco dejarán de cursar en burbuja. Se espera que para el 15 de octubre ya todas las escuelas de la provincia puedan contar con todos sus alumnos estudiando juntos.

En esta nueva modalidad se comenzará desde "el San Juan profundo", que implica que los primeros serán los chicos de las localidades del interior de los departamentos más alejados para luego sumar escuelas del centro departamental. En un último tramo le tocará a los chicos que cursan en las escuelas del Gran San Juan.

Ante todo esto surge la duda sobre si los alumnos podrán cumplir con el requisito de distanciamiento social de 1,5 metros entre las personas. Es que cuando los chicos cursan en burbujas es posible mantenerlos distanciados porque asiste una menor cantidad de personas, mientras que cuando se agregue todo el alumnado, no se contaría con el espacio físico necesario para ubicarlos a una distancia mínima.

De los Ríos explicó que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se viene reuniendo con especialistas con el objetivo de flexibilizar el tema del distanciamiento. Esto, según dijo, se podrá hacer debido a que cada vez hay una mayor cantidad de personas vacunadas, lo que aminora los riesgos a la hora de contraer coronavirus.

En esta línea, cabe mencionar que ya se ha vacunado el 98% de los docentes y sólo un 2% restante son personas que por sus cuadros de salud no pueden vacunarse, por consejo médico. Además hay otro grupo reducido de trabajadores que directamente se han negado a vacunarse. En este caso los docentes deberán llenar un formulario que será remitido a Asesoría Letrada en donde se analizará si está justificado o no para no incorporarse al sistema educativo, teniendo en cuenta que si un docente no asiste a su trabajo el Estado debe designar a un suplente.

De los Ríos opinó que ante este panorama con los trabajadores docentes casi todos vacunados y con los chicos de 12 a 17 años que tienen comorbilidades que ya comenzaron a vacunarse, se puede pensar en la presencialidad plena.

La vuelta gradual a la presencialidad plena en las aulas comenzará en los departamentos del interior por dos razones. Primero porque los chicos de los departamentos más alejados cuentan con menos conectividad y muchos no pudieron recibir las clases en la virtualidad. El segundo factor es que en las escuelas de estas zonas tienen una menor matrícula de alumnos y tienen aulas grandes propias de construcciones un poco más antiguas. Esto permitirá que los chicos trabajen más distanciados.

Las preventivas que sí

Mientras sigue en revisión el tema de la distancia entre alumnos, hay otras medidas preventivas que seguirán formando parte de los protocolos. Entre las que continúan figuran la toma de temperatura, donde cada directivo deberá organizar los horarios de ingreso para evitar que se formen largas filas y se produzcan aglomeraciones de personas en el horario de ingreso. Todas las personas deberán llevar barbijo mientras permanezcan en el edificio escolar, además los alumnos deberán ir a clase con los kits sanitizantes.

Las aulas permanecerán con puertas y ventanas abiertas con ventilación cruzada. Serán limpiadas de acuerdo a los períodos establecidos. El ingreso a los sanitarios sigue siendo restringido en relación al espacio y dimensiones de las instalaciones con las que cuente cada edificio.

Los comedores escolares funcionarán organizados de acuerdo al espacio físico, entregarán los alimentos por turno en el caso de que la matrícula sea muy numerosa.

Clases de Educación Física

Con la vuelta a clases presenciales retornarán también las horas de gimnasia que incorporarán un protocolo de prevención. El ministro explicó que unos 10 minutos antes del inicio de las clases los profesores le pedirán a los chicos que se higienicen la cara, luego les explicarán la importancia de que mientras estén en clases no se toquen la misma, especialmente si van a utilizar elementos como pelotas.

Luego, al terminar la clase, los docentes deberán destinar otros minutos para que los chicos se higienicen las manos antes de que sigan con su rutina escolar.

En números

194.994 es la cantidad de kits sanitizantes que entregó el Gobierno para llegar a la presencialidad cuidada plena. Antes de fin de año harán una nueva entrega.

251.535 es el total de alumnos del sistema educativo de la provincia de San Juan de gestión estatal y privada, según lo informado por la plataforma Cuidar Escuela.

0,5% es el porcentaje de alumnos registrados como casos sospechosos o confirmados de Covid. Este dato toma en cuenta los casos registrados desde el 1 de marzo al 6 de agosto.