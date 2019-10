Claudio Paul Caniggia habló sobre la polémica de "las hijas de Axel"

A diez días de que su hijo mayor, Axel Caniggia rompiera el silencio y asegurara que en su familia había un “secreto" que en algún momento contaría y mientras se encuentra en Brasil con su novia Sofía Bonelli, Claudio Paul habló de sus nietas y dijo que tiene buena relación con las niñas de ocho y cinco años.

“Quería comentar sobre el tema de las niñas, las hijas de Axel, mis nietas que las quiero mucho obviamente”, comienza el audio que el ex futbolista envióa través de su hijo mayor, de 29 años.

Luego, agregó sobre la relación entre el artista y su pareja que viven en Europa y mantienen el perfil bajo: “Axel y Nieves están juntos hace mucho tiempo, se llevan espectacular y los quiero mucho también”.

El joven artista evitó hablar del tema y al ser consultado sobre cómo se sentía respecto a que se hablara de las niñas, dijo que nunca se había pronunciado al respecto y que la semana pasada, cuando se habló del tema, él estaba de viaje.

Hace un tiempo, apenas se hizo público el conflicto familiar, la mujer de Axel había dicho: "En algún momento ambos nos vamos a pronunciar sobre todo esto. Hablaremos de muchísimas cosas y se sabrá la verdad, pero aún tenemos que esperar”.

Nieves, la joven mamá de dos nenas y licenciada en criminología aseguró que “hay muchas cosas que no se conocen y que no han salido a la luz” y que “llegado el momento se sabrán”: “Hablaremos y se conocerá la verdad, pero aún tenemos que esperar”, reiteró.

De inmediato comenzaron las especulaciones en torno a cuál era “la verdad” que el pintor y su mujer esperan en algún momento revelar. Incluso allegados a la familia aseguraron que Axel “ni siquiera llamaba mamá” a Mariana Nannis. Sin embargo, la mediática compartió unos chats que tuvo con su hijo en el que evidencia la buena relación entre ellos.

Respecto a las niñas, la mamá de Charlotte y Alexander dijo que las pequeñas eran hijas de Nieves, y no de Axel. A pesar de los dichos de su ex, el Pájaro se mostró muy cercano a las menores y se refirió siempre a ellas como “sus nietas”. Incluso la mamá de ellas publicó varias fotos con el ex futbolista: “El valor de la familia, no se compara con ningún bien material, ofrece la felicidad a quien la aprecia”, escribió en su cuenta de Instagram.

