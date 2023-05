¡Clima tenso! Duro cruce entre Dana White y Aljamain Sterling

La relación entre Dana White y Aljamain Sterling no parece ser la mejor en estos días. El campeón de UFC no toleró los últimos dichos del presidente de la compañía y salió al cruce de forma inmediata. Como se pudo apreciar, fue un ida y vuelta muy tenso, con palabras fuertes de ambos lados. Todo sucedió luego que se pusiera en duda la fecha de la próxima defensa del rey de los Peso Gallo.

"No soy el que salió y dijo, 'Si mi cuerpo aguanta', cuando estoy promocionando una pelea. Si no está saludable, no tome la pelea. Haremos que alguien más pelee, haremos a alguien más por el título interino. No digas que vas a salir a pelear y luego empieces a decir cosas como, 'Si mi cuerpo aguanta'. ¿Qué es lo primero que pasó? Tan pronto como estuve en la conferencia de prensa, me preguntaron: '¿Aljamain Sterling realmente va a pelear o no?'", comenzó diciendo Dana White, en diálogo con FanSided.

Publicidad

Respuesta de Aljamain Sterling

Como respuesta, Sterling dijo: "Me pones en esta situación y haces que parezca que quieres que yo sea el malo, dímelo a puerta cerrada. Interpretaré al personaje, pero hazme partícipe de la broma. Pero no cuando vas a seguir haciendo estas cosas, haciéndome parecer un aburrido. Como, nah, hermano, no vas a seguir haciéndome eso, perro. Sal de aquí. Dana, sal de aquí con eso. Hice todo lo que UFC me pidió que hiciera: dos bíceps parcialmente desgarrados, pasé por dos campos de entrenamiento como ese, luché contra ellos, vencí a Petr Yan, ex campeón; venció a TJ Dillashaw, ex campeón".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Luego tienes a Henry Cejudo, 'el mejor atleta de combate de todos los tiempos': vencí a este tipo, también con un tendón del bíceps parcialmente desgarrado. Tengo células madre. Cada vez que me han pedido que pelee, puse mis nueces sobre la mesa y me mostré cada vez y gané. ¿En qué momento obtengo crédito de la UFC, del tío Dana? ¿Qué más podrías querer de un campeón que está activo, compitiendo, haciendo lo que le pides, promocionando la pelea, y yo estoy aquí en estas calles trabajando?", sumó Aljamain.

Por otro lado, el campeón de UFC acotó: "Lo mío con Dana es, maldita sea, perro, ¿por qué no puedes dar crédito donde se debe? Incluso si sientes que no puedo salirme con la mía, lo cual, no hay contexto detrás de eso, porque literalmente hice todo lo que me pediste. ¿Por qué es tan difícil para Dana decir: 'Absolutamente, la pelea terminó, hablamos con él, este chico siempre se presenta a las peleas, siempre gana peso, siempre hace cosas de los medios, sabemos que aparecerá. Ridículo".