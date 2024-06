Clima tenso en UFC: duras acusaciones de Alex Volkanovski contra Ilia Topuria

En el mundo de la UFC, Ilia Topuria (15-0) ha sido blanco de críticas por supuestamente no defender su título de peso pluma. Figuras destacadas como Alexander Volkanovski (26-3) han expresado su descontento, sugiriendo que el español ha evitado combates. Sin embargo, estas acusaciones carecen de fundamento, ya que el campeón simplemente está respetando los tiempos y procedimientos que conlleva ser el titular de las 145 libras.

Hasta la fecha, UFC no le ha ofrecido ninguna pelea para UFC 303 o antes. En una entrevista con 'Fox Sports' previa a UFC 303, Volkanovski lanzó duras acusaciones contra el hispano-georgiano, sugiriendo que ha rechazado combates. Según el australiano, Ilia ha esquivado enfrentarse a Max Holloway, lo cual considera injusto. "Volk", sin embargo, está ansioso por tener una revancha.

La realidad es que Topuria no ha evitado ningún combate. Ha dejado claro que estaría dispuesto a enfrentar a Holloway si las condiciones fueran justas y equitativas. No se trata de apartar desafíos, sino de asegurar que ambos peleadores pongan algo en juego. Mientras tanto, las negociaciones para el próximo combate del "Matador" continúan avanzando. Según MARCA, se espera que haya noticias pronto, y UFC 303 podría ser el escenario perfecto para que Dana White haga el anuncio oficial.

Lo que dijo Alex Volkanovski

"Hacer lo que me hizo Ilia fue enorme. Pero luego Max Holloway va, gana el BMF... Y lo reta. Entonces, de repente, Topuria pasa de ser el rey del mundo a recibir comentarios negativos. La gente decía que parecía asustado cuando Max lo retó. Luego también tienes a Topuria diciendo que no quiere pelear con ese, que no quiere pelear con este... ¡No quiere pelear con ninguno de los mejores!", indicó Volkanovski.

Luego, Alex señaló: "Hazte el malo, pero no lo hagas diciendo que no vas a pelear con nadie. Eso deja un mal sabor de boca en los aficionados. Lo que está haciendo no gusta a la UFC, lo garantizo. Topuria dice que no quiere pelear con nadie más que con Conor McGregor. Vamos amigo, quédate en tu carril. Ni los aficionados, ni tus rivales ni la UFC estarán contentos con eso. Creo que la forma en la que está jugando ahora podría hacerse de una manera diferente".