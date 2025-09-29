El domingo 5 de octubre, desde las 9:00, el Sporting Club Alfiles llevará adelante la Maratón Solidaria, una propuesta deportiva y familiar que busca unir a la comunidad en torno al deporte y la solidaridad. La actividad tendrá como fin recaudar fondos para Casa Sanhi, institución que acompaña a quienes más lo necesitan en San Juan.

El evento ofrecerá distintas distancias para todas las edades: 8K, 3K y 1K, además de una carrera especial para niños que comenzará a las 10:00. Cada participante recibirá la remera oficial, medalla finisher e hidratación, asegurando así una experiencia completa en la jornada.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse online, a través del enlace habilitado, o de forma presencial en Rustik y en el Sporting Club Alfiles. El valor abonado se destinará en su totalidad a Casa Sanhi.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de San Juan y la Municipalidad, que acompañan la organización de esta propuesta que combina deporte, participación comunitaria y solidaridad.