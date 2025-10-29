El actor irlandés Colin Farrell regresó a la prensa para reiterar su profunda idolatría por Diego Maradona. El protagonista de Hollywood, conocido por películas como Miami Vice, no dudó en describir al exfutbolista con palabras emotivas: "Era un genio, sin más. Su elegancia… Era poesía en movimiento".

Farrell, en una entrevista con La Nación, explicó por qué coloca a Maradona en la cima de la historia del deporte, incluso por encima de grandes figuras actuales. "Messi es extraordinario. Ronaldo es extraordinario. Ronaldinho, el de Brasil, también lo es. Pero me iré a la tumba pensando que nadie ha influido nunca en el fútbol, ni a nivel de clubes ni, sobre todo, a nivel internacional, como lo hizo Diego Armando Maradona", sostuvo.

El actor relató que su fascinación por el astro argentino comenzó cuando era niño. Tenía "10 años cuando se celebró México 86", una edad que considera la "perfecta para entender el juego lo suficiente", lo que convirtió su mente en un "terreno muy fértil para la idolatría". Maradona fue su ídolo durante mucho tiempo.

Farrell tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo personalmente en 2005, cuando visitó Argentina para filmar la película Miami Vice. El actor describió esa noche como "una de las mejores noches de mi vida con mi papá, que ya no está con nosotros". En ese encuentro, también estuvo presente "la hija de Diego". "Nos sentamos todos y nos reímos durante horas. Sí, solo guardo muy buenos recuerdos de ese hombre. Era un genio, sin más", sumó.

Farrell calificó el fallecimiento de Maradona como una "triste pérdida".

Por su parte, Dalma Maradona brindó previamente detalles sobre cómo se gestó esa recordada velada. La hija del Diez confesó que tuvo que impulsar el encuentro porque su padre a menudo no quería salir con nadie, y muchos famosos querían conocerlo. Dalma incluso recordó que, cuando le mencionó el nombre del actor, Maradona le preguntó: "¿de qué juega?".

Dalma "lo obligó" a encontrarse en el boliche Soul Café, ubicado en el barrio de Las Cañitas, en Buenos Aires. Han pasado veinte años de esa noche que Farrell "jamás olvidó".