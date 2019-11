Comenzó el debate sobre la ley de alquileres temporarios turísticos en la Ciudad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un proyecto para regular los alquileres temporarios con fines turísticos comenzó a discutirse hoy en la Legislatura porteña, a donde concurrieron representantes hoteleros y anfitriones particulares para dar a conocer sus posturas y reclamos.



Se trata de una propuesta impulsada por el bloque oficialista para la creación del “Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad de Buenos Aires”, en el cual se deberán inscribir las unidades de alojamiento que reciben turistas.



“Se entiende por alquiler temporario turístico al servicio de alojamiento en unidades con destino habitacional, en su totalidad o una parte de éstas, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta tres meses”, detalla el proyecto.



La iniciativa apunta a registrar la actividad de unas 42.000 ofertas de alojamiento de ese tipo que se efectúan a través de plataformas digitales.



Gabriela Akrabian, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, señaló: "no estamos en contra de los anfitriones de los departamentos de alquiler temporario. Estamos en el turismo hace tiempo cumpliendo con mucha normativa y queremos que todos estemos medidos con la misma vara”.



La dirigente participó en la reunión de las comisiones de Turismo y Justicia de la Legislatura destinada a iniciar el tratamiento del proyecto.



Arturo López, anfitrión de alquiler temporario en su casa del barrio de Almagro, pidió “más tiempo” a los legisladores para debatir la propuesta, porque “si se quiere hacer una regulación para estar todos conformes y que nuestros huéspedes estén seguros, con una reunión no alcanza”.



Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, destacó durante el encuentro “la importancia de esta ley, porque era necesaria dado que el alquiler temporario es una actividad legal, pero en gran parte no visible al Estado”.



Gonzalo Straface, diputado de Vamos Juntos e impulsor del proyecto, precisó que quieren "reemplazar una ley, que es del 2012, cuando las plataformas eran muy incipientes, por lo tanto, no estaban contempladas".



El legislador argumentó su presentación en que “el crecimiento del turismo en la Ciudad necesita de un marco regulatorio”.



En respuesta, Gastón Casoy, de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, dijo darle “la bienvenida a la ley, porque todos queremos recibir pasajeros de todo el mundo”.



No obstante, advirtió que a diferencia de las plataformas que ofrecen alquileres temporarios, entre las que mencionó a Airbnb, “nosotros queremos estar todos bajo el mismo paraguas de derechos y obligaciones”.



Entre las obligaciones para los denominados “anfitriones” previstas en la redacción del proyecto figura la de “informar al consorcio de copropietarios” que la unidad va a ser ocupada por turistas.



También deberán “constatar la identidad y registrar información de cada huésped alojado, así como el período de alojamiento” y notificar “al Ente de Turismo de la Ciudad el cese de su ofrecimiento como propiedad de alquiler temporario”, en el caso que así ocurriera.



El lugar destinado al alquiler tendrá que exhibir en su entrada una copia del certificado de inscripción al Registro y contar con un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros.