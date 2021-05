Comerciantes de Caucete organizaron una marcha para protestar contra el confinamiento

Más de 100 comerciantes de Caucete salieron a la calle a protestar contra el confinamiento dispuesto por el Gobierno Nacional. Piden porque dejen trabajar a los comerciantes de rubros no esenciales. En el medio hubo una serie de idas y vueltas con respecto al alcance de las prohibiciones.

Los manifestantes se congregaron pasadaslas 16 en la zona del skate park y salieron en una caravana de vehículos que coparon la Diagonal Sarmiento, también pasaron y realizaron un aplauso simbólico en las puertas del municipio.

Esta marcha de los comerciantes cauceteros se dio después de una serie de idas y vueltas con relación a la aplicación del decreto que establece el confinamiento.

Todo comenzó durante la mañana de este sábado cuando unos 40 comerciantes que dijeron tener dudas con respecto a la aplicación del DNU en el trabajo comercial, se concentraron en el centro caucetero para pedir que les dieran definiciones sobre los pasos a seguir.

De acuerdo a lo que publica el diario Infocaucete, las autoridades policiales lograron que la gente se desconcentrara tras la promesa de que permitirían que los comercios no esenciales trabajen con la modalidad de delivery o take away que implica que cada cliente va a retirar su compra del local en cuestión.

De acuerdo a lo que informa el medio caucetero, este supuesto permiso para que los no esenciales trabajaran aunque sea de manera limitada, fue por orden del Juez de Paz de 25 de Mayo, a cargo del juzgado de paz local, Guillermo Rahme, quien habría permitido el trabajo con delivery y take away.

El problema fue que poco después el Comité Covid avisó que no podían trabajar mediante un comunicado que llegó a la seccional Novena que tiene jurisdicción en Caucete.

Los policias salieron entonces a la calle a solicitar el cierre de los comercios considerados no escenciales. Esta situación generó un malestar general entre los dueños de comercios y algunos hasta dijeron que van a trabajar.