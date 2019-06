Comerciantes de Santa Lucía a punto de la quiebra por la obra de cloacas

La obra se está realizando a lo largo de la Libertador; pero desde hace casi cuatro semanas, en ese sector los trabajos no avanzan y el estancamiento está afectando las finanzas de los comerciantes de la zona.

Entre ellos, carnicerías, una mueblería, un autoservicio, varios almacenes y una agencia de quiniela.

“A mí me ha disminuido un 70 por ciento las ventas”, le dijo a DIARIO HUARPE uno de los comerciantes del rubro almacén “y no se cuanto más voy a poder aguantar así”.

Supuestamente, a todos los comerciantes de la zona les habían informado que la obra no se iba a prolongar más allá del 26 de mayo. Pero la proyección no solo no se cumplió, hay un gran pozo que se abrió para hacer unas conexiones y desde hace semanas no se cierra.

“Como marcha y se ve esto, tenemos para varias semanas más así”, dijo otros de los comerciantes “Yo aquí estoy alquilando y este mes no voy a llegar”.

Para afrontar el impasse, los comerciantes más chicos que tienen empleados han comenzado a suspender a sus empleados y el efecto ya está repercutiendo en las economías familiares de los asalariados.

“A mí me cortó por el medio”, le contó a DIARIO HUARPE una empleada de uno de los almacenes “Trabajo un día sí, y otro no, y soy el único puntal de ingreso en mi casa”.

Sin planificación

Otras de las broncas que invade a los del sector, es que dos semanas antes que la empresa contratada por OSSE ingresara a la zona para la ejecución de la obra de cloacas, el municipio de Santa Lucía había terminado los trabajos para poner en valor la zona comercial, con veredas, pintura, cestos de basura, iluminación y todos las remodelaciones que se hacen en estas circunstancias.