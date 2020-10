Comerciantes pidieron por el horario de corrido y elementos de protección para el Covid-19

Tras colocar moños de color negro para expresar el luto y el dolor por los fallecimientos de dos empleados de comercio por coronavirus, el sector se manifestó este miércoles con una marcha cuyo pedido principal fue el horario de corrido. También solicitó los elementos de protección necesarios para el Covid-19.

Comerciantes colocaron moños negros en el centro para expresar su luto tras la muerte de dos personas que trabajaron en el sector. Foto: SEC.

Los comerciantes se movilizaron en autos con carteles en los que exhibieron sus pedidos. Empezaron en el camping del Sindicato Empleados de Comercio en Rawson, y culminaron en Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio en el que pidieron a las autoridades el horario de corrido.

“Lo que queremos es volver al horario de corrido, más sabiendo que está circulando el virus. Estamos muy expuestos con esto de tomar cuatro colectivos diarios”, dijo a DIARIO HUARPE la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral.

Moral apuntó contra aquellas personas que comentan, principalmente en redes, que es lo mismo tomar dos colectivos al día que tomar cuatro. “Yo les digo que no es así. El que lo dice es porque no tiene que estar esperando en la parada del colectivo cuatro veces al día”, respondió.

Lo que buscan es exponerse una menor cantidad de tiempo mientras esperan el transporte público para asistir o volver de los empleos. “Estamos en contacto en las paradas con mucha gente y si la circulación es comunitaria estamos muy expuestos”, comentó la secretaria general del SEC.

Además, buscan mayores medidas de protección ante el virus debido a que, según Moral, “las empresas no les están proveyendo el material a los compañeros”. La titular del SEC afirmó: “Ha llegado el momento del recambio por ejemplo de las máscaras porque después de haberlas usado 7 meses y limpiarlas permanentemente con alcohol ya han sufrido un desgaste y la visión no es la misma así que no ve correctamente”.

Actualmente, en el comercio hay cerca de 50 trabajadores con coronavirus. Lo que encendió la alarma e impulsó a la movilización fue el fallecimiento de un trabajador de Falabella con coronavirus en la jornada del lunes. También, el de un hombre de 50 años que la mayor parte de su vida trabajó en El Emporio Económico y falleció por la enfermedad el domingo por la tarde.

“Si bien el número de contagios es 50, nos preocupa que en dos o tres días se dupliquen o tripliquen los casos. Nos preocupa que las empresas no tomen los recaudos necesarios y sigan exponiendo a sus empleados”, cerró la secretaria general del SEC.