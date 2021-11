¿Cómo cerrar el sobre en el cuarto oscuro?

Por el contexto de pandemia, para cerrar el sobre de votación durante las elecciones 2021 se remarca a los electores no hacerlo con saliva, como era usual antes de la aparición del coronavirus. En cambio, se recomienda introducir la solapa del sobre en su interior, sin necesidad de pegar el mismo.

Todo esto debe hacerse dentro del cuarto oscuro para preservar el secreto del voto.

No obstante, si el sobre se cierra con saliva no quedará contabilizado como voto nulo, como se viralizó erróneamente en un audio durante las elecciones primarias. Aun así, lo que se pide es que los votantes no cierren el sobre con saliva, por razones obvias derivadas de la emergencia sanitaria.

ELECCIONES 2021: NUEVO PROTOCOLO PARA VOTAR EN PANDEMIA

El Gobierno anunció que en las elecciones legislativas de este 14 de noviembre habrá un nuevo protocolo sanitario contra el Covid-19 debido a la mejora de la situación epidemiológica.

A diferencia de las PASO, esta vez habrá una fila en cada mesa y ya no habrá que hacer cola previa fuera de los centros de votación, con el objetivo de agilizar la emisión del voto y la posterior sistematización de los datos.

Patricia García Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, reiteró que el sobre donde se coloca el sufragio "debe ser cerrado en el cuarto oscuro" y aclaró que "se puede meter la solapa adentro o el elector puede llevar algún elemento para cerrarlo". Lo que se pide es que los votantes no cierren el sobre con saliva, por razones obvias derivadas de la emergencia sanitaria.

LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE SE MANTIENEN

No obstante, al momento de ir a votar se mantendrá la distancia social de al menos dos metros en las filas, la sanitización de los lugares y zonas de votación, así como también la desinfección de manos y objetos que se puedan utilizar, como lapiceras para firmar los padrones.

Fuente: El Cronista.