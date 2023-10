Cómo se cuentan las boletas rotas, aquellas con categorías repetidas y las no oficializadas

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

-Si la boleta está rota pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo, según la Cámara Nacional Electoral.

-Si se vota, por ejemplo, a 2 agrupaciones políticas distintas para la misma categoría, ese voto se anula sólo para esa categoría y no para el resto de la boleta.

-Para saber si una boleta es oficial o no, se la puede verificar en la página de la Cámara Nacional Electoral. Si la autoridad de mesa califica de válido o nulo un voto con una boleta no oficializada, un fiscal partidario puede recurrirlo y será la Justicia Nacional Electoral la que tomará la decisión final de incorporarlo o no al escrutinio definitivo.

Por Lucía Gardel y Delfina Corti, para Reverso

Circulan en redes sociales varios posteos que denuncian un supuesto fraude en las Elecciones 2023 a través de boletas partidarias rotas, con categorías repetidas y no oficializadas.

“Ya se registran los primeros intentos de fraude contra (Javier) Milei, boletas de LLA rotas. Y el día recién comienza”, advierte el texto que acompaña un video donde se pueden ver varias boletas de La Libertad Avanza con un leve corte en la parte superior.

Otro posteo en X (antes Twitter) señala: “En San Justo, dejan regalitos dentro de las boletas de Milei, como intento de fraude. Están desesperados”. Junto al mensaje hay un video en el que se ven boletas de La Libertad Avanza dobladas, envolviendo recortes de otras boletas.

“El intento de boicot por parte de infiltrados pseudoliberales. Están circulando boletas truchas”, dice otro posteo en X donde se ven boletas de La Libertad Avanza.

A la hora del escrutinio, ¿cómo se contabilizan las boletas rotas, aquellas con categorías repetidas y las no oficializadas? Te lo contamos en esta nota.

¿Cómo se contabilizan las boletas rotas?

En X, circulan videos y fotos en los que se muestran boletas partidarias rotas y se denuncia fraude. Ciertas imágenes fueron enviadas al WhatsApp de Reverso para ser verificadas y algunos de esos contenidos circulan con el hashtag #FraudeContraMilei.



Según explica el manual de autoridad de mesa de las Elecciones 2023, si una boleta tiene tachaduras, agregados, roturas o sustituciones pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo en el escrutinio.



“El voto emitido con boleta oficializada es válido aunque esté rota en tanto se vea el nombre de la agrupación y la categoría de cargo”, ratificó Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara a Chequeado, medio que junto con AFP coordina la alianza Reverso.

Fuente: Manual de capacitación electoral. Elecciones nacionales 2023

Por el contrario, si la boleta se encuentra destruida parcialmente y no contiene “de manera completa el nombre de la agrupación política y la categoría de cargos a elegir”, ese voto será contabilizado como nulo. Así también lo afirma el Código Electoral Nacional.

Fuente: Manual de capacitación electoral. Elecciones nacionales 2023

¿Qué ocurre si se introducen boletas partidarias distintas para una misma categoría?

Otros contenidos que circulan en redes sociales señalan que, dentro del cuarto oscuro, se colocaron boletas de un partido político dentro de otras boletas partidarias, en un “intento de fraude”.



De acuerdo con el instructivo de la CNE, si se vota, por ejemplo, a 2 agrupaciones políticas distintas para la misma categoría, ese voto se anula sólo para esa categoría y no para el resto de la boleta. Si, por ejemplo, en el sobre se introducen 2 boletas de distintas agrupaciones para presidente pero una sola para el resto de las categorías, ese voto se anula para la categoría de presidente pero no para el resto de la boleta.

Fuente: Manual de capacitación electoral. Elecciones nacionales 2023

Así también lo explica el Código Electoral Nacional en su artículo 101: “Mediante 2 o más boletas de distinto partido para la misma categoría de candidatos” el voto será anulado.



“Si en el sobre aparecen boletas de diferentes agrupaciones para la misma categoría, el voto es nulo”, sumó a Chequeado Gonçalves Figueiredo.

¿Qué pasa con las boletas oficializadas y no oficializadas?

En los últimos días, circularon en redes sociales imágenes de supuestas boletas truchas que buscarían anular los votos, según señalan los posteos.

Hay algunos detalles a tener en cuenta para analizar si una boleta es oficial o no, como se explica en esta nota. Si el votante cree que dentro del cuarto oscuro hay boletas no oficializadas, puede avisar a la autoridad de mesa.

Pero, ¿qué sucede a la hora del escrutinio en caso de aparecer una boleta no oficializada? “La autoridad de mesa tiene la competencia para realizar el escrutinio, lo cual implica la calificación de esos votos -como válidos o nulos- según lo que interprete en cada caso. En caso de que algún fiscal disienta con esa calificación, podrá recurrir el voto, y de ese modo será la Junta Electoral Nacional la que resolverá, durante el escrutinio definitivo, si el voto es válido o nulo”, explicó Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral.

Además, el funcionario señaló que, a la hora del escrutinio, “cuando la voluntad del elector está expresada de forma inequívoca, se prioriza eso por sobre la nulidad por la nulidad misma”. Es decir, que se prioriza la voluntad del votante.

En ese caso, el fiscal que recurre el voto tiene que fundamentar su pedido con una expresión concreta de la causa, asentar tales motivos en el formulario especial provisto por la Justicia Nacional Electoral y consignar sus datos. El formulario se adjuntará a la boleta y al sobre respectivo para ser enviado al juzgado federal con competencia electoral o a la Junta Electoral Nacional respectivamente, explica el manual de autoridad de mesa de las Elecciones 2023. Luego de todo este proceso, se decidirá sobre la validez o nulidad del voto. De todos modos, Schimmel señaló que “históricamente el porcentaje de votos recurridos es muy bajo”.



Desde la CNE difundieron un portal de denuncias dispuesto por la Justicia Nacional Electoral al que se puede acceder acá. Todas las denuncias requieren la identificación de la persona que la presenta, “por lo que las vías alternativas dispuestas por agrupaciones políticas, candidatos o particulares, que no validan la identidad de quien formula la denuncia carecen de validez legal y podrían entorpecer la prevención, resolución y sanción de la maniobra denunciada”, según explicaron desde la CNE.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Autoras: Lucía Gardel y Delfina Corti.

Edición 1: Matías Di Santi.

Edición 2: Ana Prieto.