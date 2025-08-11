Este lunes 11 de agosto de 2025, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorteó la ubicación de 650 lotes del barrio Valle del Sol, en San Juan. Con este proceso, cada familia adjudicataria ya conoce el terreno que recibirá cuando se concrete la entrega del barrio, prevista para dentro de unos meses. La directora del organismo, Elina Peralta, informó que más de 200 lotes quedaron disponibles porque algunos postulantes no cumplían con los requisitos establecidos, mientras que otros decidieron no continuar en el programa.

Según explicó Peralta, los lotes vacantes se concentrarán en un sector específico del barrio para evitar espacios intercalados sin adjudicatarios. El IPV analiza el mecanismo que se utilizará para asignarlos, que podría incluir un nuevo sorteo o un sistema alternativo.

La funcionaria también se refirió a la situación de la operatoria individual del IPV, que se encuentra suspendida desde diciembre por falta de fondos. Peralta recordó que, al asumir la actual gestión, el 70% de los recursos provenían de fondos nacionales que dejaron de enviarse, lo que generó deudas de obra de más de un año y la paralización de varios barrios. Por decisión del gobernador, se destinaron los fondos provinciales a reactivar y finalizar las construcciones en curso en distintas localidades, lo que impidió la apertura de nuevas operatorias individuales.

El IPV continúa con los trabajos para terminar el barrio Valle del Sol y entregar los lotes sorteados a las familias adjudicatarias. La definición sobre la adjudicación de los terrenos restantes se tomará una vez que se asegure la finalización de la obra y la entrega de la totalidad de la infraestructura.

Este loteo se planificó en el año 2022 para personas de clase media y alta. Ubicado en calle Chacabuco entre Doctoe Ortega y República del Líbano, contará con tres sectores de 309, 302 y 319 lotes. Al principio, la urbanización la iba a pagar Nación, pero en noviembre del año pasado dejó de enviar el dinero. Ante esto, el Gobierno provincial salió a poner dinero propio para terminar las obras que actualmente llevan adelante tres empresas a la vez.