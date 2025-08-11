El drama romántico de Netflix que emociona al mundo

Una emotiva historia ambientada en uno de los campus más prestigiosos del mundo ha capturado la atención de miles de espectadores en Netflix. Se trata de "Mi año en Oxford", un drama romántico que se ha instalado cómodamente entre los títulos más vistos de la plataforma. Su combinación de ternura y profundidad emocional ha hecho que más de uno termine con lágrimas en los ojos, mientras sigue el recorrido personal de una joven estadounidense en busca de su destino académico… y algo más.

La película nos presenta a Anna De La Vega, una ambiciosa estudiante que viaja desde Estados Unidos para cumplir su sueño de hacer un doctorado en la Universidad de Oxford. Pero su vida da un inesperado giro cuando se cruza con Jamie Davenport, un carismático profesor de Literatura Inglesa. Lo que comienza como una relación académica se convierte pronto en una conexión íntima y transformadora, aunque no exenta de complicaciones. Un secreto guardado por Jamie amenaza con alterar el rumbo de sus vidas.

La propuesta de Netflix que está entre lo más visto

Con una duración cercana a las dos horas, esta "Mi año en Oxford" está basada en la novela homónima de Julia Whelan, publicada en 2018. Lejos de ser un simple romance universitario, la historia propone una mirada introspectiva sobre las decisiones que tomamos y las emociones que nos definen. La narrativa profundiza en cómo el amor, cuando es genuino, puede alterar incluso los planes más cuidadosamente trazados.

La ambientación en los rincones históricos de Oxford añade una dimensión visual cautivadora, y acompaña perfectamente el desarrollo de una trama que equilibra el drama, el romance y algunos momentos de humor. A través de la historia de Anna y Jamie, la película plantea dilemas complejos: ¿Qué pesa más, la vocación o el amor? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro camino por otra persona? Estas son algunas de las preguntas que deja flotando en el aire.

En cuanto al elenco, la protagonista es interpretada por Sofia Carson, reconocida por su paso por producciones de Disney como Descendientes y Austin & Ally. Su actuación en Mi lista de deseos ya había llamado la atención del público de Netflix, y ahora brilla nuevamente como Anna. Corey Mylchreest da vida a Jamie, aportando el equilibrio justo entre pasión y vulnerabilidad. Juntos logran una química que sostiene gran parte del impacto emocional de la película.