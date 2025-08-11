Edinson Cavani rompe el silencio en medio de la peor racha de Boca Juniors

Boca Juniors atraviesa un momento complicado en su historia reciente. El empate 1-1 ante Racing Club en La Bombonera no solo prolongó su sequía de triunfos a 12 encuentros consecutivos, sino que también igualó la peor racha sin victorias registrada por el club. En medio de este contexto tenso, el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo se prepara para su próximo desafío: enfrentará a Independiente Rivadavia en Mendoza el domingo 17 de agosto, en un encuentro que contará con el regreso de los hinchas xeneizes a las tribunas visitantes.

El partido ante Racing dejó sensaciones encontradas. Si bien Boca logró empatar en los minutos finales con un gol de Milton Giménez, la frustración predominó en el ambiente. Miguel Ángel Russo, aún sin conseguir una victoria en su tercer ciclo al frente del equipo, optó por no dar declaraciones tras el encuentro, evidenciando la presión que recae sobre su figura. La falta de resultados ha generado inquietud entre los aficionados y un clima de incertidumbre alrededor del plantel.

El posteo de Edinson Cavani para Boca Juniors

En medio de esta tormenta futbolística, Edinson Cavani utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo. El delantero uruguayo publicó en su cuenta de Instagram una historia con el texto "A seguir y seguir", acompañado de una estrofa de una canción que reza: “¿Se marchará de aquí? Cuando cante el gallo azul”. El gesto fue interpretado como una señal de que el atacante no baja los brazos y mantiene su compromiso con el club a pesar del difícil presente.

Durante el clásico, Cavani fue titular y dispuso de dos oportunidades claras para convertir. La primera, a los 18 minutos del primer tiempo, tras un córner ejecutado por Leandro Paredes que el uruguayo conectó de taco, obligando a una gran atajada de Facundo Cambeses. La segunda llegó en la etapa complementaria, cuando Miguel Merentiel desbordó por la izquierda y centró para Cavani, quien no logró definir correctamente. Sin embargo, la acción fue anulada por fuera de juego y no tuvo incidencia en el marcador.

El delantero de 38 años fue reemplazado a los 65 minutos en medio de algunos silbidos del público. Su lugar fue ocupado por Milton Giménez, quien luego marcaría el tanto que salvó al equipo de una nueva derrota y que desató un festejo efusivo por parte de Juan Román Riquelme. Con 26 goles en 72 partidos con la camiseta azul y oro, Cavani transita un año difícil, afectado por lesiones y la falta de efectividad. Sin embargo, su publicación deja en claro que sigue con hambre de revancha y con la esperanza de revertir la situación.