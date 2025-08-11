Judiciales > Lamentable noticia
Parapentista que cayó en Ullum fue diagnosticado con muerte cerebral
POR REDACCIÓN
La Justicia confirmó que Pablo Ariel Lara, el parapentista que sufrió un accidente en Ullum la tarde del sábado 9 de agosto de 2025, tiene muerte cerebral. El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, en inmediaciones del Club de Kayak, y las primeras investigaciones descartaron la responsabilidad de terceros, mientras cobra fuerza la hipótesis de una falla técnica, según confirmaron fuentes judiciales de la UFI Delitos Especiales.
Lara, experimentado en la actividad y miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, realizaba vuelos todos los fines de semana junto a un grupo de amigos. Ese día, el grupo ascendió a unos 1000 metros de altura y comenzó el planeo. Durante el vuelo, una compañera observó cómo Lara impactaba contra el suelo en el interior de la Usina Hidroeléctrica, dentro del predio del Club de Kayak.
La testigo descendió en una zona cercana y encontró al deportista inconsciente, con el equipo colocado correctamente. Según declaró ante los miembros de la UFI Delitos Especiales, la vela del parapente podría haberse cerrado en pleno planeo, provocando la pérdida de estabilidad y el posterior impacto.
El caso es investigado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales N°2, quienes buscan establecer con precisión las causas del accidente que derivó en el grave cuadro clínico del deportista.
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
Teatro Sarmiento presenta "Gelato", un espectáculo musical sobre amistad y superación para el Día del Niño
El comunicado de la Unión Ciclista por la descalificación del sanjuanino que ganó el oro en los Panamericanos Junior
La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) emitió un enérgico comunicado tras la polémica descalificación del ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien había conquistado la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos Junior en Asunción, calificando la decisión del jurado como un "atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte".
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente no arribará a San Juan este lunes 11 de agosto de 2025 para encabezar el lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento clave para avanzar en la mejora de la seguridad en el ámbito deportivo nacional.
La Caja de Acción Social (CAS), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de vehículos en San Juan. La subasta incluirá camionetas, utilitarios y automóviles pertenecientes al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía.