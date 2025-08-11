La Justicia confirmó que Pablo Ariel Lara, el parapentista que sufrió un accidente en Ullum la tarde del sábado 9 de agosto de 2025, tiene muerte cerebral. El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, en inmediaciones del Club de Kayak, y las primeras investigaciones descartaron la responsabilidad de terceros, mientras cobra fuerza la hipótesis de una falla técnica, según confirmaron fuentes judiciales de la UFI Delitos Especiales.

Lara, experimentado en la actividad y miembro de la Asociación Argentina de Vuelo Libre, realizaba vuelos todos los fines de semana junto a un grupo de amigos. Ese día, el grupo ascendió a unos 1000 metros de altura y comenzó el planeo. Durante el vuelo, una compañera observó cómo Lara impactaba contra el suelo en el interior de la Usina Hidroeléctrica, dentro del predio del Club de Kayak.

La testigo descendió en una zona cercana y encontró al deportista inconsciente, con el equipo colocado correctamente. Según declaró ante los miembros de la UFI Delitos Especiales, la vela del parapente podría haberse cerrado en pleno planeo, provocando la pérdida de estabilidad y el posterior impacto.

El caso es investigado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI Delitos Especiales N°2, quienes buscan establecer con precisión las causas del accidente que derivó en el grave cuadro clínico del deportista.